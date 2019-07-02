БТ-3Ф: замена "мотолыгам"
Новый российский гусеничный бронетранспортёр БТ-3Ф показали во всей красе. Вчера, 30 июня, телеканал "Звезда" на своём YouTube-канале опубликовал видео испытаний амфибийной машины БТ-3Ф, разработанной для замены бронетранспортёров МТ-ЛБ.
На видео показаны испытания БТ-3Ф: высадка и посадка десанта, а также движение по пересечённой местности и воде. Кроме того, можно в деталях рассмотреть внешний вид машины, её боевой модуль, а также интерьер десантного отделения.
Испытания БТ-3Ф
Бронетранспортёр БТ-3Ф представляет собой плавающую гусеничную бронированную машину. По словам разработчиков, БТ-3Ф создавался с целью повышения мобильности и защищённости подразделений морской пехоты и сухопутных войск. На крыше бронетранспортёра может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль с пулемётом калибра 7,62, 12,7 или 14,5 мм, а также 40-мм автоматическим гранатомётом.
Волгоградский тракторный завод разработал БТ-3Ф в инициативном порядке для замены морально устаревших бронетранспортёров МТ-ЛБ, спроектированных Харьковским тракторным заводом ещё в 1960-е годы.
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"Звезда" на своём YouTube-канале опубликовал видео испытаний амфибийной машины БТ-3Ф, разработанной для замены бронетранспортёров МТ-ЛБ.У них разный функционал, как можно произвести замену?
МТ-ЛБ https://ru.wikipedia.org/wiki/МТ-ЛБ
БТ-3Ф http://zonwar.ru/news5/news_899_BT-3F.html