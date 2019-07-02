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02.07.2019
WarSpot

БТ-3Ф: замена "мотолыгам"

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Источник изображения: warspot.ru

Новый российский гусеничный бронетранспортёр БТ-3Ф показали во всей красе. Вчера, 30 июня, телеканал "Звезда" на своём YouTube-канале опубликовал видео испытаний амфибийной машины БТ-3Ф, разработанной для замены бронетранспортёров МТ-ЛБ.

На видео показаны испытания БТ-3Ф: высадка и посадка десанта, а также движение по пересечённой местности и воде. Кроме того, можно в деталях рассмотреть внешний вид машины, её боевой модуль, а также интерьер десантного отделения.

Испытания БТ-3Ф

Бронетранспортёр БТ-3Ф представляет собой плавающую гусеничную бронированную машину. По словам разработчиков, БТ-3Ф создавался с целью повышения мобильности и защищённости подразделений морской пехоты и сухопутных войск. На крыше бронетранспортёра может устанавливаться дистанционно управляемый боевой модуль с пулемётом калибра 7,62, 12,7 или 14,5 мм, а также 40-мм автоматическим гранатомётом.

Волгоградский тракторный завод разработал БТ-3Ф в инициативном порядке для замены морально устаревших бронетранспортёров МТ-ЛБ, спроектированных Харьковским тракторным заводом ещё в 1960-е годы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТ-3Ф
МТ-ЛБ
Компании
ВГТЗ
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2 комментария
№1
02.07.2019 11:05
Цитата, q
"Звезда" на своём YouTube-канале опубликовал видео испытаний амфибийной машины БТ-3Ф, разработанной для замены бронетранспортёров МТ-ЛБ.
У них разный функционал, как можно произвести замену?
МТ-ЛБ https://ru.wikipedia.org/wiki/МТ-ЛБ
БТ-3Ф http://zonwar.ru/news5/news_899_BT-3F.html
0
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№2
02.07.2019 19:53
А какая у БТ-3Ф защита?
Намного ли превосходит БМП-3Ф?
0
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