Тральщик Балтфлота обезвредил десять немецких мин в Финском заливе

Десять немецких контактных мин, установленных во время германских операций Второй мировой войны по минированию Финского залива, обнаружил на дне экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, обследование морского дна проводилось при помощи новейшего оборудования, установленного на тральщике, - подкильной гидроакустической станции "Александрит" и телеуправляемого аппарата "Си Скан".

Обнаруженные мины обезврежены и сейчас не представляют опасности для гражданского судоходства. Поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов для экипажа "Александра Обухова" - плановые задачи, подчеркнули в военном ведомстве, и выполняются они периодически в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.

Справка "РГ"

"Александр Обухов" - первый корабль противоминной обороны нового поколения. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Это позволило снизить массу конструкции по сравнению со сталью, сохранив прочностные характеристики. Такая технология в российском военном кораблестроении применена впервые.

Светлана Песоцкая (Ленинградская область)