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02.07.2019
Российская газета

Тральщик Балтфлота обезвредил десять немецких мин в Финском заливе

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Десять немецких контактных мин, установленных во время германских операций Второй мировой войны по минированию Финского залива, обнаружил на дне экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту, обследование морского дна проводилось при помощи новейшего оборудования, установленного на тральщике, - подкильной гидроакустической станции "Александрит" и телеуправляемого аппарата "Си Скан".

Обнаруженные мины обезврежены и сейчас не представляют опасности для гражданского судоходства. Поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов для экипажа "Александра Обухова" - плановые задачи, подчеркнули в военном ведомстве, и выполняются они периодически в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.

Справка "РГ"

"Александр Обухов" - первый корабль противоминной обороны нового поколения. Это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Это позволило снизить массу конструкции по сравнению со сталью, сохранив прочностные характеристики. Такая технология в российском военном кораблестроении применена впервые.


Светлана Песоцкая (Ленинградская область)

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Страны
Германия
Россия
Финляндия
Продукция
Александр Обухов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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Страшный сон литовцев
1 комментарий
№1
02.07.2019 15:31
А стоимость работ предъявить ФРГ и Финляндии.
0
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