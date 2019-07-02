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02.07.2019
ТАСС

Высоту орбиты МКС 3 июля увеличат на 900 метров

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Вид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

В результате маневра высота орбиты станции составит 413,7 км

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) проведут 3 июля маневр по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Средняя высота орбиты МКС будет увеличена на 900 метров, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).

"Коррекция орбиты станции будет проведена с помощью двигателей служебного модуля МКС "Звезда". Включение двигателей запланировано на 03:18 мск, они должны проработать 33,5 секунды", - сказали в институте.

В результате маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 900 метров и составит 413,7 км, уточнили в ЦНИИмаш.

Операция будет проведена для формирования баллистических условий для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-13" и грузового корабля "Прогресс МС-12". На "Союзе МС-13" к МКС должна отправиться очередная экспедиция - российский космонавт Александр Скворцов, астронавты NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано (Италия). Старт корабля запланирован на 20 июля с космодрома Байконур. Запуск грузового корабля "Прогресс МС-12" намечен на 31 июля с Байконура.

Предыдущая коррекция орбиты МКС была проведена 23 мая, для маневра были задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-10". Тогда средняя высота орбиты полета станции была увеличена на 4,5 км.

На МКС работают космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также два астронавта NASA - Ник Хейг и Кристина Кох.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Италия
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ЦНИИмаш
Проекты
Байконур
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Прогресс ТГК
Союз ПКК
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