Российские войска предотвратили вооруженный конфликт между Анкарой и Дамаском

На севере провинции Хама с высокой периодичностью в последнее время происходят вооруженные стычки между турецкими войсками и подразделениями Сирийской арабской армии. По информации военного ведомства Анкары в субботу в результате обстрела сирийцами турецкого поста наблюдения в Идлибе погиб один турецкий солдат и трое получили ранения. Был открыт ответный минометный огонь. Обе стороны начали вводить в дело дополнительные силы. Но, российские военные вовремя отреагировали на инцидент и завязавшиеся боевые действия между турками и сирийцами были остановлены.

Командование САА сообщает, что артиллерийскому обстрелу со стороны правительственных войск подверглись активные огневые точки протурецких оппозиционных формирований в районе населенного пункта Шейр Магер. И, вероятно, несколько сирийских снарядов, совершено случайно, легли в расположении, находящегося там, поста наблюдения турецкой армии. Как только возникла опасность перерастания инцидента в полномасштабные боевые действия, в дело оперативно вступила российская сторона. Подразделение армии РФ выдвинулось в вышеуказанный район и в настоящее время располагается между противниками. Основный силы российского отряда, разделяющего турок и сирийцев дислоцируются в городах Мхардех и Аль-Сквайлабия. Ранее, на прошедшей неделе, в стычке погиб еще один турецкий солдат, также в районе городка Шейр-Магер. В ответ на этот инцидент артиллерийскому огню подвиглись ближайшие сирийские опорные пункты.

Российская авиация возобновила боевые вылеты (после 24-часового перерыва) для нанесения бомбовых ударов по позициям джихадистов в северной части провинции Хама. Агентство Al-Masdar News сообщает (ссылаясь на военный источник в Дамаске), что воздушным атакам самолетов ВКС РФ подверглись военные объекты боевиков, расположенные вблизи города Джибин и на вершине холма Тала Малах. Эксперты считают, что идет подготовка очередной попытки наступления Сирийской Арабской Армии на Тал-Малах и Джибин. Ранее правительственные силы неоднократно и безуспешно пытались атаковать боевиков, обороняющих эти пункты.

В субботу поступила информация о временном прекращении участия сирийских ВВС в авианалетах, и о том, что исламистам из ПЗРК удалось подбить один из истребителей МиГ-23, принадлежащий Дамаску. Пилоту удалось приземлиться на ближайшей авиабазе сирийских ВВС. До этого события сирийцы массированно бомбили позиции и военные объекты исламистской группировки Хайат Тахрир Аш-Шам(запрещена в РФ ) вблизи городов Кафр-Набл, Накер, Кафр-Сайна, Маарзита, Шейх Мустафа и Джабала в мухафазе(провинции) Идлиб. Об этом прессу проинформировал военный источник в Дамаске.

Также, поступило сообщение о возобновлении российско-турецких переговоров о прекращении огня на северо-западе Сирии. Как известно, камнем преткновения в них являются требования Анкары вывести сирийские войска с ранее занятых территорий в серверной части провинции Хама, включая населенные пункты Кафр Набудех и Калат аль-Мадик. Анкару сильно раздражает желание Дамаска непременно вернуть под свой контроль провинцию Идлиб, в которой проживает большое число туркоманов и других тюркоязычных народов и другие территории, ранее обозначенные как идлибская зона деэскалации. Возможно, Анкара планирует сохранить эту часть Сирии под своим контролем. Как бы то ни было, все сводится к тому, что интересы Москвы, Дамаска и Анкары являются сами по себе неразрешимым противоречием

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО