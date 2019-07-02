Герасимов обсудил ситуацию в Сирии со своим турецким коллегой
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский
Стороны обсудили обстановку в зоне деэскалации "Идлиб", и обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с турецким коллегой генералом армии Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии. Об этом журналистам сообщили в понедельник в Минобороны РФ
"В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Сирии, в том числе в зоне деэскалации "Идлиб", и обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе", - отметили в военном ведомстве.
Переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.
Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Персоны
Похожие новости