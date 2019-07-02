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02.07.2019
ТАСС

Герасимов обсудил ситуацию в Сирии со своим турецким коллегой

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Стороны обсудили обстановку в зоне деэскалации "Идлиб", и обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с турецким коллегой генералом армии Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии. Об этом журналистам сообщили в понедельник в Минобороны РФ

"В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Сирии, в том числе в зоне деэскалации "Идлиб", и обменялись мнениями по обеспечению стабильности в регионе", - отметили в военном ведомстве.

Переговоры состоялись по инициативе турецкой стороны.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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