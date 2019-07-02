Судостроительный завод "Янтарь" показал новый облик БДК проекта 11711

Заводская газета "Вперед!" Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь", на котором 23 апреля этого года состоялась закладка двух новых больших десантных кораблей проекта 11711, опубликовала на своих страницах проекцию строящихся БДК 2 серии.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает заводское издание, новые БДК, которые планируется сдать заказчику в 2023-2024 годах, могут отличаться от изображенных на картинке. Причиной этого стало то, что корабли "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" были заложены еще до окончательного утверждения откорректированного проекта 11711 по постройке БДК второй серии. В настоящее время из-за отсутствия техдокументации по корпусу на ССЗ "Янтарь" не могут начать резку металла для формирования корпусов кораблей, хотя вся подготовительная работа уже проведена. Однако на предприятии уверены, что Невское ПКБ, являющееся проектантом БДК, представит заводу качественную документацию, что позволит уложиться в "очень и очень жесткие (цитата газеты "Вперед!") сроки строительства кораблей.

Источник изображения: topwar.ru

На проекцию новых БДК обратили внимание многие военные эксперты и блогеры, пишущие на военно-морскую тематику. Как пишет в своем блоге NAVY_KORABEL, в ангаре нового БДК второй серии поместятся четыре вертолёта размерности Ка-52К и Ка-29 (у БДК первой серии "Иван Грен помещается всего два вертолета). При этом имеется возможность одновременного взлёта и посадки двух Ка-52К или Ка-29, либо одного более габаритного вертолёта типа Ми-8 (круг с буквой "М", как на "Кузнецове"). Автор также обращает внимание на межпалубную сходню (на проекции - вытянутый прямоугольник с двумя дорожками для гусениц и колёс сразу за ангаром), которая позволяет принимать автобронетехнику на взлетно-посадочную палубу. Однако в окончательном виде на БДК возможны кое-какие изменения.

Что дальше?

Между тем появилась информация, что в связи с недостаточным количеством БДК новой постройки проекта 11711, которых к 2024 году планируется ввести в состав флота всего в количестве четырех штук, и значительным устареванием десантных кораблей более ранних проектов, было принято решение о старте программы модернизации БДК проекта 775 польской постройки.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на два осведомленных отраслевых источника, принято решение продлить срок службы БДК проекта 775 еще на десять лет. По имеющейся информации уже разработана программа импорзамещения устаревших механизмов иностранного производства. Данной проблемой занимается 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта, который обеспечивает ремонт кораблей и судов иностранной постройки, имеющихся в составе ВМФ РФ.

В ВМФ РФ заявили, что продление срока эксплуатации БДК польской постройки, является единственным выходом для сохранения десантных сил флота. На настоящий момент в составе ВМФ РФ находятся 15 десантных кораблей, построенных в польском Гданьске с 1974 по 1985 годы.