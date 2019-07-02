Рогозин вошел в новый совет директоров РКК "Энергия"

В совет также вошли гендиректор Объединенной ракетно-космической корпорации Андрей Жерегеля и исполнительный директор Роскосмоса по экономике Павел Суворов

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Акционеры Ракетно-космической корпорации "Энергия" на годовом собрании избрали новый состав совета директоров предприятия, в который в том числе вошел глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом сообщается в понедельник на портале раскрытия корпоративной информации.

Новыми членами совета, помимо Рогозина, стали гендиректор Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Жерегеля, исполнительный директор Роскосмоса по экономике Павел Суворов, первый замглавы госкорпорации по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич, исполнительный директор по контрактно-договорной работе Роскосмоса Георгий Форсов.

Из прежнего состава в совете директоров остались главный специалист отдела экономической безопасности департамента экономической безопасности Роскосмоса Константин Романов, замглавы Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, гендиректор РКК "Энергия" Николай Севастьянов, заместитель генерального директора по автоматическим космическим комплексам и системам госкорпорации Михаил Хайлов, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.

Из состава совета 2018 года в новый состав не вошли бывший гендиректор РКК "Энергия", а сейчас - первый заместитель генерального директора - первый заместитель главного конструктора корпорации Сергей Романов, исполнительный директор по реализации оборонных программ Роскосмоса Олег Фролов, директор департамента контрактно-договорной работы Роскосмоса Лусине Арутюнова, исполнительный директор по коммуникациям госкорпорации Никита Казинский, исполнительный директор по корпоративной работе и управлению имущественным комплексом Роскосмоса Светлана Кукина, директор департамента организации капитального строительства предприятий Роскосмоса Владимир Мешков.

Источник в ракетно-космической отрасли уточнил ТАСС, что председателя совета директоров предприятия должны избрать на первом заседании совета.

Акционеры также утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РКК "Энергия" за 2018 год, избрали членов ревизионной комиссии корпорации, утвердили АО "БДО "Юникон" аудитором предприятия на 2019 год.

Дивидендов не будет

Акционеры приняли решение не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года в связи с отсутствием чистой прибыли и наличием убытка в размере более 2 млрд рублей

Кроме того, акционеры решили не выплачивать вознаграждение по итогам работы в прошлом году членам совета директоров и ревизионной комиссии РКК "Энергия".

По итогам 2017 года предприятие не выплачивало дивиденды в связи с убытками в 8,19 млрд рублей, основная часть которых связана с проектом "Морской старт". В РКК "Энергии" отмечали, что в связи с этим в течение 2017-2018 годов принимался ряд мер, направленных на улучшение финансового состояния предприятия, в том числе разработана и согласована с госкорпорацией "Роскосмос" программа финансового оздоровления. Одно из условий ее выполнения - введение моратория на выплату дивидендов на период действия этой программы.

По итогам 2016 года предприятие также не выплачивало дивиденды в связи с отсутствием чистой прибыли. Чистый убыток корпорации за 2016 год составил 8,18 млрд рублей. За 2015 год акционерам были выплачены дивиденды в размере 135 рублей на обыкновенную акцию, на что было направлено 151,7 млн рублей (чистая прибыль корпорации в 2015 году составила более 590 млн рублей). По итогам 2014 года дивиденды не выплачивались из-за убытков в 1,03 млрд рублей.