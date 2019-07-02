На дизельной подлодке "Кронштадт" начаты швартовные испытания - производитель

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Вторая серийная подлодка проекта 677 "Кронштадт" проходит швартовные испытания, сообщили в пресс-службе компании-производителя "Адмиралтейские верфи".

"Подводная лодка "Кронштадт", вторая в серии проекта 677 "Лада", заложена в июле 2005 года и спущена на воду в сентябре 2018 года. Сегодня на корабле завершается наладка систем и оборудования, начаты швартовные испытания", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, на третьей подлодке серии "Великие Луки" в данный момент начата погрузка и монтаж крупногабаритного оборудования на штатные места.

"Все корабли серии строятся по откорректированному по результатам опытной эксплуатации головного корабля проекту. На ПЛ глубоко модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс. В перспективе подводные лодки проекта "Лада" планируется оснастить анаэробной воздухонезависимой установкой (ВНЭУ), над созданием которой работают специалисты ЦКБ МТ "Рубин"

В июне на форуме "Армия-2019" Минобороны подписало с "Адмиралтейскими верфями" контракт на строительство четвертой и пятой серийных подлодок проекта 677 "Лада".