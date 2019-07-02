Войти
02.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам

810
0
+1
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: http://stat.mil.ru

Денежное довольствие контрактников в российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить эту сумму, сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

"К сожалению, с учетом того, что индексация была проведена один раз в прошлом году, денежное довольствие у контрактников, мы считаем, находится не на том уровне, на котором должно быть, – ниже среднего по России", – сказала она в интервью газете "Красная звезда".

Она отметила, что в связи с этим Минобороны вышло с предложениями к Минфину поднять денежное довольствие военным этой категории, а также обеспечить возможность контрактникам снимать служебное жилье.

"То есть повысить расходы на поднаем. Мы думаем, что эти две причины (повышение денежного довольствия и расходов на поднаем) будут служить дополнительным стимулом для того, чтобы молодые ребята шли служить к нам по контракту. Мы над этим работаем, и думаю, что какие-то первые шаги мы реализуем уже в этом году", – сказала она.

По ее словам, денежное довольствие офицерского состава сейчас не нуждается в таких мерах.

"Мы держим среднее денежное довольствие по уровню ведущих отраслей нашей экономики. На этот счет тоже есть указ президента, который обязывает соблюдать эту тенденцию. В этом году запланирована очередная индексация, которая будет произведена с 1 октября. И в части повышения денежного довольствия мы этот уровень соблюдаем", – сказала она.

В конце мая газета ВЗГЛЯД писала о проблеме "добровольно-принудительных поборов" в российской армии, в результате чего офицеры были вынуждены участвовать в содержании хозяйства своих подразделений.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шевцова Татьяна
Похожие новости
02.10.2018
Первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов проверил военные объекты и учреждения ЮВО
19.03.2018
«Предприятия ОПК заплатили в бюджет 481 млрд рублей налогов»
03.01.2018
В Минобороны рассказали о структуре бюджета Вооруженных сил
30.11.2017
Бондарев: на зарплаты военным в 2018-2020 годах будут выделены дополнительные средства
21.10.2016
Замминистра обороны рассказала о задачах военных финансистов
05.06.2014
«Оборонсервис»: исправление ошибок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 22:30
  • 2
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 02.07 21:50
  • 2
США запустили ракету в космос на сломавшемся РД-180
  • 02.07 21:39
  • 5
Рогозин: SpaceX занижает стоимость коммерческих запусков в три раза по сравнению военными
  • 02.07 21:24
  • 2
Два корвета проекта 20380 передадут ТОФ в 2020 и 2021 годах
  • 02.07 21:01
  • 79
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 02.07 20:11
  • 11
"Умные" мины, различающие людей и животных, представили на форуме "Армия-2019"
  • 02.07 19:53
  • 2
БТ-3Ф: замена "мотолыгам"
  • 02.07 19:43
  • 1
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 02.07 19:31
  • 3
Судостроительный завод "Янтарь" показал новый облик БДК проекта 11711
  • 02.07 19:22
  • 7
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 02.07 19:03
  • 5
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 02.07 18:42
  • 10
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 02.07 17:43
  • 1
Боевой заместитель: Юнус-Бек Евкуров научит армию и флот воевать
  • 02.07 17:42
  • 1
Журналисты Top Gear случайно засняли секретную подлодку Северного флота
  • 02.07 16:46
  • 3
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео