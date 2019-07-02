Минобороны попросило у Минфина повысить зарплату контрактникам

Денежное довольствие контрактников в российской армии оказалось ниже средней зарплаты по стране, в связи с чем Минобороны просит Минфин повысить эту сумму, сообщила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

"К сожалению, с учетом того, что индексация была проведена один раз в прошлом году, денежное довольствие у контрактников, мы считаем, находится не на том уровне, на котором должно быть, – ниже среднего по России", – сказала она в интервью газете "Красная звезда".

Она отметила, что в связи с этим Минобороны вышло с предложениями к Минфину поднять денежное довольствие военным этой категории, а также обеспечить возможность контрактникам снимать служебное жилье.

"То есть повысить расходы на поднаем. Мы думаем, что эти две причины (повышение денежного довольствия и расходов на поднаем) будут служить дополнительным стимулом для того, чтобы молодые ребята шли служить к нам по контракту. Мы над этим работаем, и думаю, что какие-то первые шаги мы реализуем уже в этом году", – сказала она.

По ее словам, денежное довольствие офицерского состава сейчас не нуждается в таких мерах.

"Мы держим среднее денежное довольствие по уровню ведущих отраслей нашей экономики. На этот счет тоже есть указ президента, который обязывает соблюдать эту тенденцию. В этом году запланирована очередная индексация, которая будет произведена с 1 октября. И в части повышения денежного довольствия мы этот уровень соблюдаем", – сказала она.

В конце мая газета ВЗГЛЯД писала о проблеме "добровольно-принудительных поборов" в российской армии, в результате чего офицеры были вынуждены участвовать в содержании хозяйства своих подразделений.

Сергей Гурьянов