Британское издание оценило российский беспилотник-сову

Британское издание Dailу Star высоко оценило беспилотник-сову, представленный на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Автор статьи считает, что эта разработка предназначена для обмана систем слежения потенциального противника.

Дрон раскрашен под парящую полярную сову. Хотя беспилотник получился немного больше, чем реальная птица, но у него есть все шансы остаться незамеченным, сообщает телеканал "Звезда".

Издание пишет, что разработка будет предназначена для разведки и наведения точечного бомбового удара. Камера в устройстве будет "срисовывать местность" и передавать ее в штаб.

Дрон разработали курсанты Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, являющейся одним из ведущих российских исследовательских университетов в области систем роботизированного авиационного вооружения.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) отличается сниженной заметностью, чтобы можно было близко подлететь к цели. Он весит 5 кг, перенести и запустить его может один человек.

Беспилотник может определять координаты цели, кроме того он использует лазерную подсветку для наведения артиллерии и авиации. Он способен проводить до 40 минут в воздухе при дальности полетов до 20 км.