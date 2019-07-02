Авиационный кластер "Армии-2019"

Взлёт истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" Источник изображения: warspot.ru

Четвёрка "Русских Витязей" в строю "ромб" Источник изображения: warspot.ru

Су-30СМ крупным планом Источник изображения: warspot.ru

Одиночный пилотаж Су-30СМ Источник изображения: warspot.ru

Учебно-боевой МиГ-29УБ пилотажной группы "Стрижи" крупным планом Источник изображения: warspot.ru

Пилотажная группа "Стрижи" в полном составе Источник изображения: warspot.ru

Пилотажная группа "Беркуты" ипользует новейшие боевые вертолёты Ми-28Н Источник изображения: warspot.ru

"Поклон зрителям" Источник изображения: warspot.ru

Одиночный пилотаж ударного вертолёта Ка-52 Источник изображения: warspot.ru

Отстрел инфракрасных ловушек с вертолёта Ка-52 — эффектное зрелище Источник изображения: warspot.ru

Одиночный пилотаж истребителя Су-35С Источник изображения: warspot.ru

Наглядная работа управления вектором тяги двигателей — сопла направлены в разные стороны Источник изображения: warspot.ru

Руление на посадке истребителя МиГ-29СМТ Источник изображения: warspot.ru

На стоянке истребитель-бомбардировщик Су-34, прозванный за свою характерную носовую часть "Утёнком", "Утконосом" и "Селезнем" Источник изображения: warspot.ru

Су-30СМ заруливает с посадочной полосы — тормозные парашюты ещё не погасли Источник изображения: warspot.ru

Операторы беспилотного летательного аппарата "Элерон", предназначенного для ближней разведки и наблюдения Источник изображения: warspot.ru

МиГ-15УТИ. После реставрации эту учебную модификацию легендарного истребителя снова можно увидеть в полёте Источник изображения: warspot.ru

В кадр случайно попал фоторазведчик Ан-30, используемый для мониторинга территории сопредельных стран по программе "Открытое небо" Источник изображения: warspot.ru

Ещё один трудяга, который спешит по своим делам — вертолёт Ми-8ПС Источник изображения: warspot.ru

Многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200 на площадке статической экспозиции Источник изображения: warspot.ru

Модернизированный военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А на площадке статической экспозиции Источник изображения: warspot.ru

Прилетевший по своим делам военно-транспортный "Геркулес" C-130 ВВС Франции. Источник изображения: warspot.ru

Два вертолёта: лёгкий многоцелевой "Ансат" теряется на фоне гигантского транспортного Ми-26 Источник изображения: warspot.ru

Просторный грузовой отсек вертолёта Ми-26 Источник изображения: warspot.ru

Кабина экипажа Ми-26 Источник изображения: warspot.ru

Демонстрационная площадка БПЛА Источник изображения: warspot.ru

Штурмовик Су-25 "Грач" и варианты подвесного вооружения и оборудования Источник изображения: warspot.ru

В этом году с 25 по 30 июня 2019 года проводился юбилейный, пятый по счёту форум "Армия-2019". Несмотря на отвратительную дождливую погоду, авиация поднималась в воздух, так что мы предлагаем ознакомиться с интересными кадрами с авиационного кластера выставки, расположенного на авиабазе "Кубинка".

Семён Курочкин