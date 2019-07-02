Авиационный кластер "Армии-2019"
Взлёт истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи"
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Четвёрка "Русских Витязей" в строю "ромб"
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Су-30СМ крупным планом
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Одиночный пилотаж Су-30СМ
Источник изображения: warspot.ru
Учебно-боевой МиГ-29УБ пилотажной группы "Стрижи" крупным планом
Источник изображения: warspot.ru
Пилотажная группа "Стрижи" в полном составе
Источник изображения: warspot.ru
Пилотажная группа "Беркуты" ипользует новейшие боевые вертолёты Ми-28Н
Источник изображения: warspot.ru
"Поклон зрителям"
Источник изображения: warspot.ru
Одиночный пилотаж ударного вертолёта Ка-52
Источник изображения: warspot.ru
Отстрел инфракрасных ловушек с вертолёта Ка-52 — эффектное зрелище
Источник изображения: warspot.ru
Одиночный пилотаж истребителя Су-35С
Источник изображения: warspot.ru
Наглядная работа управления вектором тяги двигателей — сопла направлены в разные стороны
Источник изображения: warspot.ru
Руление на посадке истребителя МиГ-29СМТ
Источник изображения: warspot.ru
На стоянке истребитель-бомбардировщик Су-34, прозванный за свою характерную носовую часть "Утёнком", "Утконосом" и "Селезнем"
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Су-30СМ заруливает с посадочной полосы — тормозные парашюты ещё не погасли
Источник изображения: warspot.ru
Операторы беспилотного летательного аппарата "Элерон", предназначенного для ближней разведки и наблюдения
Источник изображения: warspot.ru
МиГ-15УТИ. После реставрации эту учебную модификацию легендарного истребителя снова можно увидеть в полёте
Источник изображения: warspot.ru
В кадр случайно попал фоторазведчик Ан-30, используемый для мониторинга территории сопредельных стран по программе "Открытое небо"
Источник изображения: warspot.ru
Ещё один трудяга, который спешит по своим делам — вертолёт Ми-8ПС
Источник изображения: warspot.ru
Многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200 на площадке статической экспозиции
Источник изображения: warspot.ru
Модернизированный военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А на площадке статической экспозиции
Источник изображения: warspot.ru
Прилетевший по своим делам военно-транспортный "Геркулес" C-130 ВВС Франции.
Источник изображения: warspot.ru
Два вертолёта: лёгкий многоцелевой "Ансат" теряется на фоне гигантского транспортного Ми-26
Источник изображения: warspot.ru
Просторный грузовой отсек вертолёта Ми-26
Источник изображения: warspot.ru
Кабина экипажа Ми-26
Источник изображения: warspot.ru
Демонстрационная площадка БПЛА
Источник изображения: warspot.ru
Штурмовик Су-25 "Грач" и варианты подвесного вооружения и оборудования
Источник изображения: warspot.ru
В этом году с 25 по 30 июня 2019 года проводился юбилейный, пятый по счёту форум "Армия-2019". Несмотря на отвратительную дождливую погоду, авиация поднималась в воздух, так что мы предлагаем ознакомиться с интересными кадрами с авиационного кластера выставки, расположенного на авиабазе "Кубинка".
Семён Курочкин
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