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02.07.2019
WarSpot

Авиационный кластер "Армии-2019"

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Источник изображения: warspot.ru

Взлёт истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи"

Источник изображения: warspot.ru

Четвёрка "Русских Витязей" в строю "ромб"

Источник изображения: warspot.ru

Су-30СМ крупным планом

Источник изображения: warspot.ru

Одиночный пилотаж Су-30СМ

Источник изображения: warspot.ru

Учебно-боевой МиГ-29УБ пилотажной группы "Стрижи" крупным планом

Источник изображения: warspot.ru

Пилотажная группа "Стрижи" в полном составе

Источник изображения: warspot.ru

Пилотажная группа "Беркуты" ипользует новейшие боевые вертолёты Ми-28Н

Источник изображения: warspot.ru

"Поклон зрителям"

Источник изображения: warspot.ru

Одиночный пилотаж ударного вертолёта Ка-52

Источник изображения: warspot.ru

Отстрел инфракрасных ловушек с вертолёта Ка-52 — эффектное зрелище

Источник изображения: warspot.ru

Одиночный пилотаж истребителя Су-35С

Источник изображения: warspot.ru

Наглядная работа управления вектором тяги двигателей — сопла направлены в разные стороны

Источник изображения: warspot.ru

Руление на посадке истребителя МиГ-29СМТ

Источник изображения: warspot.ru

На стоянке истребитель-бомбардировщик Су-34, прозванный за свою характерную носовую часть "Утёнком", "Утконосом" и "Селезнем"

Источник изображения: warspot.ru

Су-30СМ заруливает с посадочной полосы — тормозные парашюты ещё не погасли

Источник изображения: warspot.ru

Операторы беспилотного летательного аппарата "Элерон", предназначенного для ближней разведки и наблюдения

Источник изображения: warspot.ru

МиГ-15УТИ. После реставрации эту учебную модификацию легендарного истребителя снова можно увидеть в полёте

Источник изображения: warspot.ru

В кадр случайно попал фоторазведчик Ан-30, используемый для мониторинга территории сопредельных стран по программе "Открытое небо"

Источник изображения: warspot.ru

Ещё один трудяга, который спешит по своим делам — вертолёт Ми-8ПС

Источник изображения: warspot.ru

Многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200 на площадке статической экспозиции

Источник изображения: warspot.ru

Модернизированный военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А на площадке статической экспозиции

Источник изображения: warspot.ru

Прилетевший по своим делам военно-транспортный "Геркулес" C-130 ВВС Франции.

Источник изображения: warspot.ru

Два вертолёта: лёгкий многоцелевой "Ансат" теряется на фоне гигантского транспортного Ми-26

Источник изображения: warspot.ru

Просторный грузовой отсек вертолёта Ми-26

Источник изображения: warspot.ru

Кабина экипажа Ми-26

Источник изображения: warspot.ru

Демонстрационная площадка БПЛА

Источник изображения: warspot.ru

Штурмовик Су-25 "Грач" и варианты подвесного вооружения и оборудования

Источник изображения: warspot.ru

В этом году с 25 по 30 июня 2019 года проводился юбилейный, пятый по счёту форум "Армия-2019". Несмотря на отвратительную дождливую погоду, авиация поднималась в воздух, так что мы предлагаем ознакомиться с интересными кадрами с авиационного кластера выставки, расположенного на авиабазе "Кубинка".


Семён Курочкин

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
C-130
KT-1
Ан-30
Ансат
Бе-200
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-8
МиГ-29СМТ
Су-25
Су-30
Су-34
Су-35С
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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