Спущен на воду второй фрегат FFX-2 для ВМС Республики Корея

ЦАМТО, 1 июля. На предприятии южнокорейской компании DSME 21 июня состоялась церемония спуска на воду второго фрегата УРО проекта FFX-2 (также обозначаются как "Тэгу" и "Ульсан" Batch-II), "Кеннам" (Gyeongnam), предназначенного для ВМС Республики Корея.

По информации Navalnews.com, закладка киля "Кеннам" состоялась на предприятии DSME в феврале 2018 года. Фрегат должен быть принят на вооружение в 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, в общей сложности ВМС Республики Корея должны получить до 8 фрегатов проекта FFX-2. Корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая патрулирование территориальных вод и исключительной экономической зоны, борьбу с подводными лодками противника, противовоздушную оборону, ведение разведки и проведение поисково-спасательных операций.

Контракт стоимостью 322,6 млрд. вон (305,8 млн. долл.) на постройку головного фрегата проекта FFX-2 Агентство программ оборонных закупок МО Республик Корея (DAPA) подписало с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) в декабре 2013 года. Корабль (818) "Тэгу" (Daegu) был спущен на воду 2 июня 2016 года на предприятии DSME в Окпо, передан ВМС 1 февраля 2018 года и принят на вооружение 6 марта 2018 года. Второй фрегат также строит DSME, а 3-й и 4-й – верфь Hyundai Heavy Industries.

DSME 14 октября 2018 года объявила о подписании с DAPA контракта на постройку 5-го и 6-го фрегатов УРО проекта FFX-2 общей стоимостью 631,5 млрд. вон (577 млн. долл.). Контракт на постройку 7-го и 8-го фрегатов Агентство DAPA в декабре 2018 года заключило с Hyundai Heavy Industries (HHI). Его стоимость составила 634 млрд. вон (563 млн. долл.).

Длина фрегата FFX-2 составляет 122 м, ширина – 14 м, стандартное водоизмещение – 2800 т, полное водоизмещение – 3650 т. Корабль оснащен комбинированной силовой установкой типа CODLAG с одной турбиной MT30 компании Rolls-Royce и четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 4000. Максимальная скорость фрегата – 30 узлов (55,6 км/ч). Экипаж – 124 человека.

Фрегат будет вооружен 127-мм артиллерийской установкой Mk-45 Mod.4, 20-мм ЗАК "Фаланкс" Блок.1B, 16-контейнерной вертикальной пусковой установкой K-VLS ЗРК K-SAAM южнокорейского производства, ПУ ПКР SSM-700K Haeseong и двумя 324-мм трехтрубными торпедными аппаратами. Корабль может нести один средний вертолет.