Причиной катастроф Boeing-737 могли стать дешевые программисты из Индии

Причиной авиакатастроф самолетов Boeing-737 Max могла попытка сэкономить на программистах. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на бывших инженеров авиагиганта.

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Бывшие инженеры авиакосмической компании Boeing утверждают, что сбои, приведшие к крушениям авиалайнеров Boeing-737 Max, и, как следствие, к одному из самых затяжных кризисов в истории компании, могли быть вызваны попыткой привлечь к работе над сложным программным обеспечением низкоквалифицированных и более дешевых специалистов.

В также материале утверждается, что один из крупнейших поставщиков авиалайнеров в мире увольнял опытных инженеров и заставлял поставщиков сокращать расходы.

Boeing нанимал дешевые компании из Индии

Крупнейшая американская авиастроительная корпорация и ее субподрядчики нанимали специалистов по разработке и тестированию программного обеспечения в странах, не обладающих серьезными знаниями в аэрокосмической отрасли. Больше всего подобных дешевых работников было привлечено в Индии.

"Специалисты", нанятые в рамках подобной схемы, получали 9 долларов в час. Федеральная минимальная зарплата в США в 2019 году составляет 7,25 долларов в час, она не повышалась с 2009 года. То есть специалисты, отвечающие за разработку программного обеспечения, связанного с безопасностью полетов, получали чуть больше минимума.

По словам Марка Рабина, бывшего инженера по разработке программного обеспечения Boeing, работавшего в группе летных испытаний, в офисах, расположенных напротив аэропорта Boeing Field в Сиэтле, недавние выпускники колледжа, нанятые индийским разработчиком программного обеспечения HCL Technologies Ltd., занимали несколько рядов рабочих мест.

Кодеры из HCL обычно программировали в соответствии со спецификациями, выданными Boeing. Тем не менее, зачастую эти правила просто игнорировались дешевыми и не очень опытными работниками.

Благодаря привлечению индийских компаний Boeing получил многомиллиардные контракты

Привлечение к работе над самолетом индийских компаний давало Boeing и другие дивиденды, кроме прямой экономии на зарплатах. В частности, за последние годы авиагигант получил несколько заказов от Нью-Дели на поставку авиационной техники как военным, так и гражданским заказчикам.

В январе 2017 года индийская авиакомпания SpiceJet Ltd заключила с "Боингом" соглашение на сумму 22 миллиарда долларов на поставку 100 самолетов 737-Max 8. Это был самый большой заказ Boeing за всю историю работы с Индией. Этот контракт совершил маленький переворот в стране, где доминирует европейская компания Airbus.

В комментарии сотрудник HCL подытожил свои обязанности со ссылкой на печально известную модель, которая начала летные испытания в январе 2016 года:

Обеспечил быстрый обходной путь для решения проблемы производства, которая привела бы к тому, что летные испытания 737-Max были отложены (задержка любого летного испытания обходится Боингу в очень дорого.

Корпорация экономила на всем

Инженеры, которые работали над Boeing 737 Max, жаловались на давление со стороны менеджеров, которые в погоне за сокращением издержек требовали от них ограничить изменения, которые могут привести к затратам.

Кроме того, компания увольняла высококвалифицированных инженеров, утверждая, что "Боингу" не нужно столько старших инженеров, поскольку ее продукты достаточно зрелые.

Сама корпорация, как и ее субподрядчики утверждают, что безопасность для них всегда стояла во главе угла, и что низкоквалифицированный персонал не допускался к работе над наиболее важными системами.

Недавние испытания на симуляторе, проведенные Федеральным управлением гражданской авиации США, показали, что проблемы с программным обеспечением самой продаваемой модели Boeing оказались еще глубже, чем предполагалось. После того, как регулятор выявил еще одну проблему с компьютерным чипом, связанную с задержкой реагирования на чрезвычайные ситуации, акции корпорации упали еще на несколько пунктов.