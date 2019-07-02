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02.07.2019
Российская газета

Сирийская зенитная ракета упала в районе кипрского Ташкента

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Источник изображения: rg.ru

В ночь на 1 июля в районе населенного пункта Ташкент, расположенного к северо-востоку от Никосии, в турецкой части Кипра упал большой фрагмент зенитной управляемой ракеты советского комплекса С-200. На месте, куда рухнул данный объект, произошел пожар.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, одна из ЗУР сирийской противоздушной обороны не попала в цель, но, потеряв управление, не самоликвидировалась, а сумела преодолеть расстояние более чем в 220 км.

Этому предшествовал очередной налет израильских вооруженных сил на ряд целей в Сирии. Как передает информационное агентство САНА, ракетному удару подверглись объекты в Хомсе и окрестностях Дамаска.

По сирийским данным, погибли 4 мирных жителя, в том числе грудной ребенок, 21 человек получил ранения.

В ответ подразделения противоздушной обороны открыли огонь. В отражении атаки были задействованы, в том числе, расположенные на побережье С-200.

"Падение неопознанного объекта на территории турецкий части Кипра вызвало большой ажиотаж. Местные источники, связывая случившееся с произошедшим в Сирии, поначалу не смогли точно идентифицировать летательный аппарат и строили различные догадки. Кто-то даже счел, что речь идет о самолете F-16. Однако изучение обломков все-таки подтвердило, что это зенитная ракета, изготовленная еще во времена существования Советского Союза", - прокомментировал военный эксперт.



Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Израиль
Кипр
Сирия
Турция
Продукция
F-16
С-200
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