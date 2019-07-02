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02.07.2019
ТАСС

Корабли ВМФ России выполнят поход по Северному морскому пути

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ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник изображения: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

В состав отряда войдут два больших десантных и один большой противолодочный корабль

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Кольская флотилия Северного флота готовит отряд кораблей, который в ходе летнего периода боевой подготовки совершит очередной поход и выполнит ряд учений по маршруту Северного морского пути. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.

"В состав отряда традиционно войдут два больших десантных и один большой противолодочный корабль", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в понедельник исполнилось 37 лет со дня формирования одного из основных объединений Северного флота - Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил.

В честь Дня флотилии на всех кораблях и подводных лодках, входящих в ее состав, состоялись торжественные подъемы военно-морского и государственного флагов, а также флагов расцвечивания.

Силы Кольской флотилии составляют основу арктической группировки Северного флота. Ее корабли обеспечивают охрану водного района в прибрежных водах Баренцева моря, совершают походы по северным морям и в другие районы Мирового океана. Экипажам больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" принадлежат рекорды по длительности походов в новейшей истории ВМФ России.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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