Конструктор раскрыл детали модернизации ЗРК "Сосна"

Новейший зенитно-ракетный комплекс "Сосна" в ходе дальнейшей модернизации получит новые типы ракет с самонаведением и новые шасси, сообщил 1 июля главный конструктор установки Владимир Уклеев.

"У нас были большие наработки по ракетам с самонаведением. Мы в этом плане работаем, головки делаем, но пока в инициативном порядке. Далее — установка на другие носители", — приводит слова специалиста ТАСС.

Разработкой "Сосны" занимается холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). Комплекс появился после глубокой модернизации еще советского ЗРК малой дальности "Стрела-10". Он предназначен для защиты войск от воздушного нападения, в том числе на марше. Новейшие ракеты наводятся по лазерному лучу. Его можно установить на стационарной платформе на земле, колесном БТР или корабле.

Впервые ЗРК "Сосна" на базе БМП-3 был показан на форуме "Армия-2019". Он позволяет возить часть боекомплекта с собой и перезаряжать машину силами экипажа, без специальной машины. Как пояснил Уклеев, перезарядить установку можно в течение 8–9 минут.

Разворот пусковой установки осуществляется за несколько секунд. Ракеты ЗРК могут сбивать как высоко летящие скоростные цели, так и цели, находящиеся на высоте до 5 км и расстоянии до 10 км.

Межвидовые испытания комплекса прошли в мае 2019 года. Минобороны приняло решение о постановке комплекса на снабжение в 2022 году. По словам конструктора, на первом этапе в войсках будут сформированы смешанные соединения, вооруженные ЗРК "Сосна" и "Стрела-10М3", которые они призваны заменить.