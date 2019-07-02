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02.07.2019
Известия.ru

Ученые назвали опасные для земли астероиды

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Астероид Бенну
Астероид Бенну.
Источник изображения: © NASA/Goddard/University of Arizona via AP

Европейское космическое агентство назвало четыре известных астероида, которые потенциально могут столкнуться с Землей.

Речь идет об астероиде 1979 XB диаметром 900 метров в настоящее время он проходит через Солнечную систему со скоростью около 70 тыс. км/ч и каждую секунду приближается к Земле почти на 30 км.

Кроме того, астероид Апофис размером с четыре футбольных поля, находится на расстоянии более 200 млн км, но в 2029 году приблизится к Земле на 30 тыс. км.

По прогнозам ученых астероид 2010 RF12 в случае столкновения с Землей нанесет несколько меньший ущерб, чем метеорит, упавший в Челябинске в 2013 году, пишет "Газета.Ру".

Последний из потенциально опасных астероидов — 2000 SG344 — сейчас находится довольно далеко от Земли, но каждую секунду приближается к Земле на 1,3 км. Он движется вокруг Солнца почти как и Земля, что позволяет регулярно наблюдать астероид и оценивать риск, который он представляет.

Ранее сообщалось, что в начале июня телескоп VLT сделал детальные снимки двойного астероида 1999 KW4, который пролетел в 5,2 млн км от Земли.

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ESA (ЕКА)
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