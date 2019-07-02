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02.07.2019
ЦАМТО

Инженерному центру им. А.С.Яковлева ПАО "Корпорация "Иркут" исполнилось 10 лет

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Четвертый летный опытный образец среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 (серийный номер 21006) в постройке в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Крыло уже пристыковано. Иркутск, 31.01.2019
Четвертый летный опытный образец среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 (серийный номер 21006) в постройке в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Крыло уже пристыковано. Иркутск, 31.01.2019.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 1 июля. Со дня создания Инженерного центра им. А.С.Яковлева – основного проектно-конструкторского подразделения ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в состав ОАК) 30 июня исполнилось 10 лет.

Центр стал преемником славных традиций "ОКБ им. А.С.Яковлева", в стенах которого было разработано свыше 200 типов и модификаций летательных аппаратов различного назначения. Многие из них стали эталонами в своих классах. Коллектив Центра творчески развивает уникальную "яковлевскую" школу проектирования самолетов.

Главным итогом деятельности Инженерного центра стала разработка пассажирского самолета нового поколения МС-21-300. Центр также ведет большую работу по совершенствованию учебно-боевого самолета Як-130 и конструкторскому сопровождению эксплуатации ранее спроектированной авиатехники.

Поздравляя коллектив Центра с юбилеем, президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь заявил, что "разработка МС-21-300 – пример совместной эффективной работы опытных конструкторов и молодых специалистов. Благодаря вашему таланту, профессионализму и энтузиазму программа успешно развивается. Вы вложили в новый самолет самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "Корпорация Иркут".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Як-130
Компании
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Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
МС-21
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