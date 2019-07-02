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02.07.2019
ЦАМТО

США продолжат обслуживание истребителей F-16 ВВС Марокко – DSCA

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Истребитель F-16.
Истребитель F-16.
Источник изображения: defenseworld.net

ЦАМТО, 1 июля. Госдеп США одобрил в рамках программы "Иностранные военные продажи" поставку оборудования для продолжения обслуживания истребителей F-16 ВВС Марокко. Полная стоимость программы может составить 250,4 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи 27 июня.

Правительство Марокко обратилось к США с запросом о продолжении обслуживания состоящих на вооружении истребителей F-16, включая поставку запасных частей и агрегатов, инструмента и приборов для обслуживания боеприпасов (для AMRAAM, CMBRE, JDAM, PAVEWAY), испытательного и обучающего оборудования, проведение обучения личного состава, проведение интеграции и испытаний, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны подрядчика и правительства США, а также другие связанные элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США.

В уведомлении отмечается, что продажа позволит повысить обороноспособность Марокко, улучшить совместимость с ВС США и другими союзниками в регионе. На вооружении Марокко имеются истребители F-16 и запрошенные услуги позволят продолжить их эксплуатацию в перспективе.

Основным подрядчиком поставки выбрана корпорация Lockheed Martin. Покупатель обычно требует выполнения сопутствующей контрактам офсетной программы, детали которой будут согласованы в ходе дальнейших переговоров заказчика и подрядчика.

Уведомление о продаже публикуется в соответствии с требованиями американского законодательства и не означает, что контракты на продажу указанного оборудования в запрошенном объеме будут обязательно заключены.

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  • В новости упоминаются
Страны
Марокко
США
Продукция
AMRAAM
F-16
JDAM
Компании
Lockheed-Martin
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