Эстонцы вооружаются новыми автоматическими винтовками со скандалом
Когда решение суда становится важнее прочности оружия
Скандальная история вокруг тендера на закупку штурмовых винтовок для эстонских бойцов завершилась, победила компания LMT.
Эстонский государственный Центр оборонных инвестиций (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus — RKIK) и американская оружейная компания Lewis Machine & Tool Company (LMT) подписали рамочный договор о поставках ВС Эстонии автоматического оружия, пишет портал err.ee.
Этот контракт стал возможен после того, как 3 мая Таллинский административный суд не удовлетворил жалобу американского филиала швейцарской оружейной фирмы Sig Sauer, добивавшейся аннулирования конкурирующего предложения на объявленном Силами обороны тендере по оружию.
В то же время суд запретил заключать договор по тендеру до вступления в силу окончательного решения. Швейцарская оружейная фирма Sig Sauer не стала обжаловать решение административного суда. Тем самым окончательно предложение по поставкам оружия выиграла компания Lewis Machine & Tool Company (LMT).
Таким образом, завершилась несколько скандальная история с тендером на закупку стрелкового оружия для силовых структур Эстонии.
Напомним предысторию: в июле 2017 года RKIK объявил международный тендер на закупку автоматических винтовок калибров 5,56-мм и 7,62-мм, предназначенных для вооруженных сил Эстонии, в первую очередь для 1-й и 2-й пехотных бригад. Наряду с Силами обороны Эстонии оружие предназначалось для Министерства юстиции и Департамента полиции и пограничной охраны.
В тендере приняли участие 14 компаний-производителей стрелкового оружия, из которых к конкурсу были допущены девять (с восемью предложениями): Lewis Machine & Tool Company, Patriot Ordnance Factory Inc., SIG Sauer, Heckler & Koch, Ceska Zbrojovka, Israel Weapon Industries, польская Fabryka Broni „Lucznik” – Radom sp. z o.o и предложение консорциума Beretta и Sako.
А в январе 2018 года для финального этапа тендера были отобраны четыре компании: Lewis Machine & Tool Company, Patriot Ordnance Factory Inc., SIG Sauer, Heckler & Koch, причем Patriot Ordnance была вскоре дисквалифицирована ввиду несвоевременного представления образцов для испытаний.
Образцы трех оставшихся в конкурсе компаний-претендентов прошли обширную программу испытаний в Эстонии. В калибре 5,56 х 45 мм соревновались винтовки LMT MLCPS, SIG Sauer МСХ и Heckler & Koch НК416, а в калибре 7,62 х 51 мм — винтовки LMT CQBMWS, SIG Sauer SIG716G2 DMR и Heckler & Koch НК417. Отметим, что в финал вышли, по сути дела, только американские компании (SIG Sauer и Heckler & Koch представляли их американские филиалы).
Победителями стали винтовки американской LMT, которая считается одним из лучших производителей оружия на AR-платформе, то есть вариаций на тему винтовки Стоунера, приобретшей всемирную известность как М-16.
Строго говоря, конструктивно LMT MLCPS не отличается от штатного для американской армии штурмового карабина М-4: та же схема, основанная на отводе пороховых газов из канала ствола на затворную раму. Таким образом, снижается масса затворной группы и сила ее удара при отдаче, что уменьшает подброс оружия и обеспечивает более точную стрельбу.
Но при этом снижается надежность системы, она становится более требовательной к уходу и своевременному обслуживанию, а также чувствительной к загрязнению.
Но в данном случае разработчики утверждают, что надежность LMT MLCPS выше, чем у большинства "AR-ок", а ее ствольная коробка надежно защищена от проникновения пыли и воды.
Действительно, по мнению некоторых специалистов, AR-схема доведена в винтовках LMT до совершенства, и из нее "выжато" все, что возможно, и оружие LMT стало "вершиной эволюционной пирамиды" системы Юджина Стоунера.
Определенной рекомендацией для этой винтовки является то обстоятельство, что она принята на вооружение армии Новой Зеландии, где заменила неплохую в целом австрийскую винтовку Steyr AUG. Кроме того, винтовки LMT в самозарядном исполнении под патрон 7,62 х 51 мм поставлены в армию Великобритании в качестве "марксманских" (марксман, согласно западной классификации, меткий стрелок, осуществляющий непосредственную огневую поддержку пехотного отделения и действующий по его задачам).
Так что решение по результатам тендера выглядело вполне обоснованным. И 4 декабря 2018 года было объявлено, что в ближайшее время Эстония заключит c LMT соответствующий контракт стоимостью 22 млн евро на поставку 16 тысяч винтовок в 2019-2021 годах, который также будет предусматривать опцион на поставку дополнительного количества винтовок в срок до 2026 года.
Тем не менее, специальная госкомиссия Эстонии отменила результаты тендера. Причиной решения комиссии стала жалоба фирмы Sig Sauer, что в решении о победителе конкурса не были учтены результаты двух тестов, которые оружие LMT не прошло. А именно, винтовка показала недостаточную прочность. При падении с высоты 1,5 метра у оружия разрушаются приклад и ночной прицел. Тем не менее, она была объявлена победителем.
После решения госкомиссии местные СМИ сообщили, что вызывавшие вопросы тесты теперь будут проведены заново, тем более, что поползли слухи о коррупционной составляющей происшедшего. Дескать, представители LMT сумели "убедить" принимающую сторону проигнорировать столь тревожные результаты проверки.
Впрочем, большинство экспертов полагало, что, несмотря на объявленную "пересдачу", LMT, скорее всего, останется в итоге победителем конкурса.
Практически так и произошло с той разницей, что никаких повторных тестов не последовало. Суд решил, что условия тендера предполагали только осмотр приклада, не включающий проверку его физической прочности. Также и в отношении инфракрасного прицела не предусматривалось испытания на падение.
Так что тот факт, что они получили повреждения в ходе испытания, в данном случае не имеет значения с юридической точки зрения. Потому суд счел правильным решение центра оборонных инвестиций, который, несмотря на повреждения приклада и инфракрасного прицела, счел предложение LMT соответствующим условиям. Юридическая точка зрения – это, конечно, важно, но для боевого оружия все же важнее эксплуатационная прочность и надежность, которая позволяет надеяться, что солдат не останется в критической ситуации с поломанным автоматом.
Но в Таллине решили иначе, и Эстония в течение семи лет закупит автоматическое оружие и комплектующие к нему на сумму € 75 млн. В первой поставке будут 16?000 автоматов калибра 5,56 и 7,62 мм.
Справедливости ради отметим, что нарекания на прочность винтовки высказывали и новозеландцы. Причем ломались у них не только прицелы и приклады, но и ствольные коробки. В 2018 году сообщалось о недостаточной надежности этих винтовок и обнаружении в 130 из них трещин в ствольной коробке, что вынудило LMT производить замену ряда частей на винтовках по гарантии. Одно дело эксплуатация оружия марксманами групп антитеррора в краткосрочных миссиях или спортсменами, и совсем другое – его использование в экстремальных полевых условиях солдатами линейных подразделений вооруженных сил.
Борис Джерелиевский
Газета "Военно-промышленный курьер",
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