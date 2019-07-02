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02.07.2019
Известия.ru

В США предрекли России проблемы с набором призывников

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

К 2024 году в России могут появиться проблемы с набором призывников. Такого мнения придерживаются эксперты американского исследовательского центра RAND, объясняя возможные трудности демографической ямой, говорится на сайте организации.

"Россия, вероятно, столкнется с увеличением расходов на комплектование армии из-за сокращения количества мужчин призывного возраста к 2024 году, но тем не менее сможет найти и набрать достаточно человек, чтобы сохранить нынешнюю численность Вооруженных сил", — цитирует исследование "РИА Новости".

Специалисты прогнозируют развитие в России систем ПВО и дальнего действия, управления, контроля, связи и разведки, а также высокомобильных сил. На международной арене Москва продолжит "сотрудничество с Западом в таких сферах, как борьба с терроризмом на Ближнем Востоке, одновременно укрепляя отношения на Востоке, особенно с Китаем".

"Россия продолжит ставить в приоритет стратегическое сдерживание, региональное доминирование и внутреннюю безопасность", — полагают эксперты.

В организации считают, что вероятность развертывания Россией войны маловероятна, при этом называют российские силы угрозой для армии США в Европе и рекомендуют Вашингтону изучить способы укрепления армий партнеров — Украины и Грузии, а также подготовить "к действиям" американские войска в регионах, "где возможен конфликт с Россией".

"Американские политики должны ожидать восприятия Россией угрозы, исходящей от размещения сил США в Европе", — отмечается в докладе.

Ранее в июне американский журнал National Interest предупредил о риске начала ядерной войны.

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