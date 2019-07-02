"Ушли в никуда": генералы Росгвардии подали в отставку

Два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку, сообщили СМИ

Два заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова ушли в отставку "в никуда". Рапорты об увольнении подали генерал-полковник Сергей Меликов и заместитель по вопросам тыла Сергей Милейко. В результате последнего перераспределения обязанностей полномочия Меликова были серьезно урезаны - вероятно, это и стало причиной отставки.

Первый замглавы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении. Об этом сообщает газета "Коммерсант" с ссылкой на источники.

Меликов - видная медийная фигура, он обладал самыми широкими полномочиями из всех семи заместителей Виктора Золотова, отмечает издание.

Однако согласно новому перераспределению обязанностей, в подчинении генерала остались лишь войсковой спецназ, дивизия оперативного назначения имени Дзержинского и авиационные подразделения Росгвардии.

Источники предполагают, что причиной рапорта об увольнении Меликова могло послужить это "урезание" полномочий, передает НСН.

Кроме того, в отставку ушел заместитель по вопросам тыла Росгвардии Сергей Милейко. Ранее он вместе с Меликовым работал в постпредстве президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

По другой версии, у ревизоров возникли вопросы к работе тыла Росгвардии. Генерал Меликов пытался защитить своего экс-заместителя по СКФО, но после неудачного заступничества решил подать в отставку.

Отмечается, что оба генерала "ушли в никуда", однако другие федеральные ведомства могут использовать их опыт.

Источник "Интерфакса" сообщил, что Росгвардию может покинуть еще один заместитель Золотова - генерал-полковник Сергей Захаркин.

Кроме того, агентству стало известно, что ранее начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов также покинул свой пост. "Веденов ушел уже месяц назад по достижению максимального срока службы", - заявил источник.

"Причина ухода Меликова лежит в несколько другой плоскости. Вообще, нет никакой единой системы, просто все так совпало", - добавил он.

Генерал Сергей Меликов на службе с 1986 года. Принимал участие в Первой чеченской войне, с 1996 года имеет право носить краповый берет. После войны Меликов командовал дивизией, а в 2011 году стал командующим Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористический операций на территории СКФО.

В 2014 году Меликова назначили на должность первого замначальника главного штаба внутренних войск МВД России. Тогда же он был назначен полномочным представителем президента России в СКФО и включен в Совбез РФ. В Росгвардию генерал пришел в 2016 году, сообщает ФАН.

В 2017 году Меликова прочили на пост главы Дагестана - ходили слухи, что генерала-лезгина готовили к этой должности на посту полпреда в СКФО.

Об этом заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов.

"Его (Сергея Меликова - "Газета.Ru") работа на посту полпреда позволила ближе ознакомиться с республикой и понять глубину ее проблем. Кремль целенаправленно проводит во главы республик Северного Кавказа генералов, сделавших карьеру на федеральном уровне", - заявил он.

В марте 2019 года генерал Меликов заявил, что Росгвардия стремится быть открытой к обществу, передает РИА "Новости". Он также выступил в защиту своих подчиненных, опротестовав их демонизацию в СМИ.

"Образ воина национальной гвардии - это не образ некого монстра с резиновой палкой, беснующегося на каких-то мероприятиях. Это, прежде всего, те люди, которые при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию в границах закона, не допустить перерастания акций в какие-то волнения", - подчеркнул замглавы ведомства.

Росгвардия была создана 5 апреля 2016 года в соответствии с указом президента Владимира Путина о преобразовании внутренних войск МВД в Национальную гвардию, подчиняющуюся непосредственно главе государства.

В новую федеральную службу из системы МВД перешли структуры вневедомственной охраны ФГУП "Охрана", подразделения, осуществляющие контроль в сфере частной охранной деятельности, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Возглавил новое силовое ведомство бывший телохранитель Владимира Путина Виктор Золотов.

Иван Апулеев