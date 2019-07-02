"Ушли в никуда": генералы Росгвардии подали в отставку
Два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку, сообщили СМИ
Два заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова ушли в отставку "в никуда". Рапорты об увольнении подали генерал-полковник Сергей Меликов и заместитель по вопросам тыла Сергей Милейко. В результате последнего перераспределения обязанностей полномочия Меликова были серьезно урезаны - вероятно, это и стало причиной отставки.
Первый замглавы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении. Об этом сообщает газета "Коммерсант" с ссылкой на источники.
Меликов - видная медийная фигура, он обладал самыми широкими полномочиями из всех семи заместителей Виктора Золотова, отмечает издание.
Источники предполагают, что причиной рапорта об увольнении Меликова могло послужить это "урезание" полномочий, передает НСН.
Кроме того, в отставку ушел заместитель по вопросам тыла Росгвардии Сергей Милейко. Ранее он вместе с Меликовым работал в постпредстве президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
По другой версии, у ревизоров возникли вопросы к работе тыла Росгвардии. Генерал Меликов пытался защитить своего экс-заместителя по СКФО, но после неудачного заступничества решил подать в отставку.
Источник "Интерфакса" сообщил, что Росгвардию может покинуть еще один заместитель Золотова - генерал-полковник Сергей Захаркин.
Кроме того, агентству стало известно, что ранее начальник главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов также покинул свой пост. "Веденов ушел уже месяц назад по достижению максимального срока службы", - заявил источник.
Генерал Сергей Меликов на службе с 1986 года. Принимал участие в Первой чеченской войне, с 1996 года имеет право носить краповый берет. После войны Меликов командовал дивизией, а в 2011 году стал командующим Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористический операций на территории СКФО.
В 2014 году Меликова назначили на должность первого замначальника главного штаба внутренних войск МВД России. Тогда же он был назначен полномочным представителем президента России в СКФО и включен в Совбез РФ. В Росгвардию генерал пришел в 2016 году, сообщает ФАН.
Об этом заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов.
"Его (Сергея Меликова - "Газета.Ru") работа на посту полпреда позволила ближе ознакомиться с республикой и понять глубину ее проблем. Кремль целенаправленно проводит во главы республик Северного Кавказа генералов, сделавших карьеру на федеральном уровне", - заявил он.
В марте 2019 года генерал Меликов заявил, что Росгвардия стремится быть открытой к обществу, передает РИА "Новости". Он также выступил в защиту своих подчиненных, опротестовав их демонизацию в СМИ.
"Образ воина национальной гвардии - это не образ некого монстра с резиновой палкой, беснующегося на каких-то мероприятиях. Это, прежде всего, те люди, которые при любых обстоятельствах должны удержать ситуацию в границах закона, не допустить перерастания акций в какие-то волнения", - подчеркнул замглавы ведомства.
Росгвардия была создана 5 апреля 2016 года в соответствии с указом президента Владимира Путина о преобразовании внутренних войск МВД в Национальную гвардию, подчиняющуюся непосредственно главе государства.
В новую федеральную службу из системы МВД перешли структуры вневедомственной охраны ФГУП "Охрана", подразделения, осуществляющие контроль в сфере частной охранной деятельности, специальные отряды быстрого реагирования (СОБР), ОМОН, Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД. Возглавил новое силовое ведомство бывший телохранитель Владимира Путина Виктор Золотов.
Иван Апулеев
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