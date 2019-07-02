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02.07.2019
Российская газета

В Крыму "Балы" и "Бастионы" провели стрельбы на фоне учений Sea Breeze

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Источник изображения: rg.ru

Береговые противокорабельные комплексы "Бастион" и "Бал" Черноморского флота нанесли учебные ракетные удары по морским целям. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

В учениях на побережье Крыма и Кавказа задействовано более 30 единиц техники и 100 военнослужащих. Перед расчетами мобильных комплексов "Бастион" и "Бал" стоит задача нанести условные ракетные удары по морским целям при развертывании с марша.

- Целью тренировки является совершенствование навыков обнаружения надводных целей и выдачи целеуказаний, а также подготовка к нанесению ракетных ударов в различных условиях и проведение электронных пусков ракет по условному противнику, - отметил Рулев.

Напомним, 29 июня эсминец ВМС США Carney, вооруженный крылатыми ракетами Tomahawk, вошел в Черное море и направился в Одессу для участия военно-морских учениях Sea Breeze 2019.

Черноморский флот взял под контроль действия американского военного корабля. Непосредственное наблюдение за эсминцем ведет сторожевой корабль "Сметливый", его также постоянно отслеживают электронные и технические средства флота.


Юлия Крымова (Севастополь)

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Бастион
Проекты
Военные учения
ЧФ
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