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02.07.2019
Военное обозрение

Новый лёгкий плавающий танк создаётся на базе самоходной пушки "Спрут"

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Разработка нового легкого плавающего танка на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" уже ведется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главного конструктора Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы") Сергея Абдулова.

Источник изображения: topwar.ru

Как рассказал главный конструктор СКБМ, на базе "Спрут-СДМ1" разрабатывается новый легкий танк. В отличии от "Спрута" новый танк не будет авиадесантируемым, но останется плавающим. Отсутствие авиадесантируемости снимает с нового легкого танка ограничения по массе, из-за которых "Спрут" имеет только противопульную броню и, таким образом, новая машина получит более мощную защиту. Орудие на танке останется прежним, а вот ходовая претерпит изменения. Название нового проекта он не сообщил.

На новом танке будет использована торсионная подвеска от БМП-3, являющаяся более надежной и менее прихотливой, чем гидропневматическая у "Спрута"

- отметил Абдулов.

Напомним, что самоходная противотанковая установка "Спрут-СДМ1" разрабатывалась специально для ВДВ и из-за жесткого ограничения по массе (18 тонн) имеет только противопульную броню. На вооружении машины стоит гладкоствольное орудие 2А75М калибра 125 мм, которое может применять всю номенклатуру отечественных танковых снарядов.

Ранее сообщалось, что в рамках прошедшего в прошлом году форума "Армия-2018" было принято решение о проведении работ по совершенствованию "Спрут-СДМ1" и созданию на его базе целой серии боевых машин, предназначенных для выполнения различных задач.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМП-3
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
СКБМ Курган
Проекты
АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
02.07.2019 09:19
Может новый Спрут попадёт к морпехам...
0
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№2
02.07.2019 14:53
Цитата, штурм сообщ. №1
Может новый Спрут попадёт к морпехам...
Дай бог,интересно о каком увеличении защиты идет речь
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