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02.07.2019
ЦАМТО

Индия в срочном порядке приобретает партию ПТУР "Атака"

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9М120 ПТУР "Атака" (9M120 ATGM Ataka). Источник: vitalykuzmin.net.

ЦАМТО, 1 июля. Индия в рамках плана по поддержанию в боеготовности парка транспортно-боевых вертолетов Ми-35 после инцидента с Пакистаном подписала соглашение с Россией, предусматривающее срочную поставку ПТУР 9М120 "Атака" к комплексам "Штурм".

Как сообщает ресурс Firstpost.com со ссылкой на источники в индийском правительстве, "соглашение о приобретении ПТУР "Атака" комплекса "Штурм" было подписано с Россией в соответствии с правилами чрезвычайного положения, согласно которому, ракеты будут поставлены в течение трех месяцев после подписания контракта". Стоимость договора составила около 2 млрд. рупий (29 млн. долл.).

Согласно источнику в правительстве, сделка по закупке российских ракет готовилась уже длительное время, однако, ввиду обострения ситуации на границе с Пакистаном, были использованы правила чрезвычайного положения для значительного ускорения реализации проекта.

На прошлой неделе министр обороны Индии Раджнат Сингх выступил с докладом о закупках, осуществленных тремя видами вооруженных сил в рамках чрезвычайного положения. ВВС стали лидером по срочной закупке в нескольких странах боеприпасов, включая израильские авиабомбы Spice-2000. Далее следуют Сухопутные войска страны.

Согласно правилам, в период действия чрезвычайного положения виды ВС Индии могут приобретать в срочном порядке военное оборудование по своему выбору по цене до 3 млрд. рупий в каждом отдельном случае. Чрезвычайные полномочия были предоставлены индийским ВС спустя несколько недель после инцидента в Пулваме 14 февраля 2019 года.

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Страны
Израиль
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
Атака
Ми-35
Штурм
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