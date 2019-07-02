Лазер поможет опознать террористов по сердечному ритму

Отдел технологий Пентагона по требованию спецназа США разработал специальное устройство, способное определять людей по уникальному идентификатору личности: сердечному ритму. Устройство способно определить конкретного человека на расстоянии до 200 метров с 95% точностью.

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Сердце каждого человека уникально. Точно также, как и радужная оболочка или отпечаток пальца, наша индивидуальная сердечная подпись может использоваться как способ идентификации. Этот момент заинтересовал спецназ США, по требованию которого отдел технической поддержки антитеррористических операций Пентагона разработал новую технологию, способную считывать рисунок сердечного ритма на расстоянии до 200 метров с высокой степенью точности.

Новая технология способна снять сердечную сигнатуру с помощью инфракрасного лазера даже через одежду. Конечно, это не должно быть тяжелое зимнее одеяние (например, пальто) или излишне плотная ткань, однако обычная летняя одежда позволяет получать данные с 95% точностью.

Я не готов сказать, что вы смогли бы идентифицировать кого-то из космоса. Однако в перспективе считывать данные можно будет с гораздо большего расстояния, чем сейчас.

- поделился своими знаниями о технологии с изданием MIT Technology Review Стюард Ремали, представляющий отдел технической поддержки антитеррористических операций Пентагона.

Другие биометрические методы дальнего действия включают анализ походки, который определяет человека по тому, как он или она ходит. Этот метод предположительно использовался для идентификации позорного террориста ИГИЛ перед ударом беспилотника. Но походка, как лица, не обязательно отличительны. Сердечная подпись человека уникальна, и, в отличие от лиц или походки, она остается постоянной и не может быть изменена или замаскирована.

Лазер для определения вибраций ветряков поможет распознать террористов

Новое устройство, называемое Jetson, использует технику, известную как лазерная виброметрия. С ее помощью можно измерить параметры поверхностного движения, вызванного сердцебиением.

Наиболее распространенным способом проведения дистанционной биометрической идентификации является распознавание лиц. Но для этого нужен хороший фронтальный обзор, что зачастую является фактически невозможным, особенно в случае идентификации с БПЛА. Технология распознавания лиц также имеет трудности в случае с бородами, солнцезащитными очками или головными уборами.

Jetson адаптирует готовое устройство, которое обычно используется для проверки вибрации на расстоянии в крупных конструкциях, таких, как ветряные турбины. Модифицированному устройству требуется около 30 секунд, чтобы получить результат, кроме того на данный момент устройство эффективно только тогда, когда субъект проверки сидит или стоит.

Кроме того, команда Ремали разработала алгоритмы, способные извлекать сердечную сигнатуру из лазерных сигналов. Исследователь утверждает, что Jetson способен выдавать 95% точности при благоприятных условиях проверки, и эта цифра может быть улучшена. Наиболее вероятным является то, что Jetson будет использоваться наряду с распознаванием лиц или другими методами идентификации.

Устройство имеет ряд ограничений

Одним из главных ограничений новой технологии является необходимость создания базы данных сердечных подписей, но даже без этого система имеет свое применение. Например, террориста, которого видели в группе, устанавливающей СВУ, позже можно было бы идентифицировать по сердечной подписи, даже если имя и лицо человека неизвестны. Биометрические данные также регулярно собираются вооруженными силами США в Ираке и Афганистане, поэтому данные о сердечной деятельности могут быть добавлены в эту библиотеку.

В долгосрочной перспективе эта технология может найти гораздо более широкое применение, считают ее разработчики. Одной из вероятных сфер, в которой может быть использован новый лазер, может стать медицина. Уже на данном этапе новое устройство по точности показателей сравнимо с традиционными ЭКГ. И по мерее развития технологии стоит ожидать, что ему найдется еще не одно место применения.