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02.07.2019
Российская газета

Характеристики таинственной двухзвенной самоходки раскрыли на "Армии"

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Источник изображения: rg.ru

На V Международном военно-техническом форуме "Армия"-2019 стали известные некоторые характеристики новейшего российского двухзвенного самоходного артиллерийского орудия "Магнолия". С информацией об этой разработке можно было познакомиться в материалах корпорации "Уралвагонзавод".

В начале мая текущего года в Сети появились фотографии неизвестной САО, выполненной на шасси гусеничного бронированного транспортера ДТ-10МП семейства "Витязь". Башню с вооружением боевой машины от посторонних глаз укрыли брезентом. Однако уже тогда военные эксперты делали предположения, что в этой разработке использовано боевое отделение от известной 120-мм самоходки 2С31 "Вена". И они оказались правы.

Как сообщается в проспекте, "Магнолия" создана нижегородским АО "ЦНИИ "Буревестник" и предназначена для выполнения задач по огневому поражению различных целей, от элементов высокоточного оружия до полевых фортификационных сооружений, живой силы и бронетехники противника.

САО найдет применение в составе артиллерийских минометных подразделений, дислоцирующихся в условиях труднопроходимой и заболоченной местности и районов Крайнего Севера.

Дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами может достигать 8,5 км, управляемыми боеприпасами - 10 км, а осколочно-фугасными минами -7 км.

Скорострельность составляет до 10 выстрелов минуту. Углы вертикального наведения -5…+ 80 градусов, горизонтального - 360 градусов. Боекомплект - не менее 80 снарядов. Экипаж - 4 человека.

Как известно, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ в снаряженном состоянии весит 23.5 т, его грузоподъемность - 10 т.

Дизельный двигатель В-46-5С мощностью 710 л.с. позволяет развивать максимальную скорость в 44 км/час. Скорость на плаву - до 5 км/час. Запас хода - 700 км. Выпускается в городе Ишимбай на АО "Машиностроительная компания "Витязь".

Среди других артиллерийских новинок на форуме "Армия-2019" можно отметить демонстрировавшиеся впервые самоходки для воздушно-десантных войск 2С42 "Лотос" и 2С41 "Дрок".

 


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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Россия
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2С31 Вена
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