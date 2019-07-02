УВЗ получил контракт на модернизацию танков Т-90А до уровня Т-90М

Министерство обороны России подписало с корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) контракт на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-90А до уровня Т-90М "Прорыв". Как сообщила пресс-служба УВЗ, подписание контракта прошло в рамках военно-технического форума "Армия-2019".

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Согласно сообщению пресс-службы, Минобороны заключило с УВЗ госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-90А с приведением к виду Т-90М. В корпорации рассказали, что данная модернизация позволит увеличить боевые возможности танка. При этом в УВЗ не назвали количество танков, которые пройдут капитальный ремонт.

Между тем, как пишет блог bmpd, по неофициальной информации, контракт между Минобороны и УВЗ заключен на модернизацию примерно 100 танков Т-90 в вариант Т-90М. Также сообщается, что возможно, речь идет о модернизации танков Т-90 выпуска 1990-х годов, а не Т-90А, как указано в сообщении.

Ранее озвучивались планы о модернизации не менее 400 танков Т-90, уже находящихся в войсках, до уровня Т-90М.

Танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является глубокой модернизацией Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик.

В ходе модернизации на Т-90М установлен новый башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Кроме этого новый танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

В апреле этого года глава корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщил, что модернизированные танки Т-90М начнут поступать в войска уже в этом году, а в июне глава оборонного ведомства Сергей Шойгу анонсировал скорое поступление танков на вооружение российской армии. Ожидается, что первая партия может составить не менее батальонного комплекта.