Войти
02.07.2019
Военное обозрение

УВЗ получил контракт на модернизацию танков Т-90А до уровня Т-90М

803
0
0

Министерство обороны России подписало с корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) контракт на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-90А до уровня Т-90М "Прорыв". Как сообщила пресс-служба УВЗ, подписание контракта прошло в рамках военно-технического форума "Армия-2019".

Источник изображения: https://yandex.ru/images

Согласно сообщению пресс-службы, Минобороны заключило с УВЗ госконтракт на капитальный ремонт с модернизацией танков Т-90А с приведением к виду Т-90М. В корпорации рассказали, что данная модернизация позволит увеличить боевые возможности танка. При этом в УВЗ не назвали количество танков, которые пройдут капитальный ремонт.

Между тем, как пишет блог bmpd, по неофициальной информации, контракт между Минобороны и УВЗ заключен на модернизацию примерно 100 танков Т-90 в вариант Т-90М. Также сообщается, что возможно, речь идет о модернизации танков Т-90 выпуска 1990-х годов, а не Т-90А, как указано в сообщении.

Ранее озвучивались планы о модернизации не менее 400 танков Т-90, уже находящихся в войсках, до уровня Т-90М.

Танк Т-90М разработан в рамках опытно-конструкторской работы "Прорыв-3" и является глубокой модернизацией Т-90 с повышением боевых и эксплуатационных характеристик.

В ходе модернизации на Т-90М установлен новый башенный модуль с 125-мм пушкой повышенной живучести и точности. На башне установлена дистанционно-управляемая пулеметная установка калибра 12,7-мм. Кроме этого новый танк оборудован высокоавтоматизированной цифровой системой управления огнем, которая обеспечивает поиск, распознавание, автосопровождение и поражение целей.

В апреле этого года глава корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщил, что модернизированные танки Т-90М начнут поступать в войска уже в этом году, а в июне глава оборонного ведомства Сергей Шойгу анонсировал скорое поступление танков на вооружение российской армии. Ожидается, что первая партия может составить не менее батальонного комплекта.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
04.06.2018
"Терминатор": в строй из забвения
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
17.08.2017
Российские танкисты на ОБТ Т-72Б3 Уралвагонзавода были вне конкуренции на "Танковом биатлоне 2017"
28.07.2017
Корпорация УВЗ поставила Минобороны РФ танки Т-72Б3 и БМР-3МА
29.12.2014
Танковый гигант движется вперед
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 23:45
  • 13
Россия выводит на рынок первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами
  • 02.07 22:30
  • 2
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 02.07 21:50
  • 2
США запустили ракету в космос на сломавшемся РД-180
  • 02.07 21:39
  • 5
Рогозин: SpaceX занижает стоимость коммерческих запусков в три раза по сравнению военными
  • 02.07 21:24
  • 2
Два корвета проекта 20380 передадут ТОФ в 2020 и 2021 годах
  • 02.07 21:01
  • 79
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 02.07 20:11
  • 11
"Умные" мины, различающие людей и животных, представили на форуме "Армия-2019"
  • 02.07 19:53
  • 2
БТ-3Ф: замена "мотолыгам"
  • 02.07 19:43
  • 1
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 02.07 19:31
  • 3
Судостроительный завод "Янтарь" показал новый облик БДК проекта 11711
  • 02.07 19:22
  • 7
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 02.07 19:03
  • 5
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 02.07 18:42
  • 10
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 02.07 17:43
  • 1
Боевой заместитель: Юнус-Бек Евкуров научит армию и флот воевать
  • 02.07 17:42
  • 1
Журналисты Top Gear случайно засняли секретную подлодку Северного флота