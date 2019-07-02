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02.07.2019
Интерфакс-АВН

На Восточном завершена сборка ракеты для первого в этом году запуска

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Ракета-носитель "Союз-2.1б"
Ракета-носитель "Союз-2.1б".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС, архив

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - На космодроме Восточный завершили сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М", сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня, 1 июля 2019 года, в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный специалисты предприятий Роскосмоса завершили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1б", - сообщили в госкорпорации.

"Ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат и готова к вывозу на стартовый комплекс 2 июля", - добавили в "Роскосмосе".

Данный пуск станет первым для космодрома Восточный в 2019 году.

Ракета выведет в космос метеорологический аппарат "Метеор-М" №2-2, а также 28 спутников в интересах Германии, Франции, США, Израиля, Великобритании, Швеции, Финляндии, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии.

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