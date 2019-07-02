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02.07.2019
Военно-промышленный курьер

Два корвета проекта 20380 передадут ТОФ в 2020 и 2021 годах

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новейшие корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2020 и 2021 годах, сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

"В августе 2019 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" будет спущен на воду для проведения заводских ходовых и государственных испытаний. Планируется, что в состав Тихоокеанского флота он войдет в 2020 году. Корвет "Резкий" усилит флот в 2021 году. Эти корветы станут, соответственно, третьим и четвертым кораблями этого проекта на ТОФ", - цитирует Н. Воскресенского ТАСС.

Ход строительства новых корветов на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре проинспектировала в понедельник делегация ТОФ. Заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев и офицеры технического управления флота осмотрели корветы на стапеле, оценили степень их готовности и отметили, что работы идут со значительным опережением утвержденного графика.

Главную ударную мощь многоцелевых корветов проекта 20380 составляет противокорабельный ракетный комплекс "Уран".

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
ТОФ
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2 комментария
№1
02.07.2019 20:19
А по одному корвету в год никак строить не получается?
Хотя бы 6 шт. Однотипных корветов пр. 20380 успели  построить...
На ТОФ конечно нужны фрегаты и эсминцы водоизмещением 5-7 и 10-12 тыс. т соответственно, но пока их проектируются и осваивают на вефях каждый новый корвет на вес золота.....
По 4 ед. корветов  для охраны баз на Камчатке и во Владике  было бы достаточно.
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№2
02.07.2019 21:24
Из-за Урана потенциал ПЛО 20380 не полностью реализуется. При этом на канонерки 21631/22800 ставят, хоть и урезанный, но УКСК. Такая экономия мне непонятна...
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