Два корвета проекта 20380 передадут ТОФ в 2020 и 2021 годах
Новейшие корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2020 и 2021 годах, сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.
"В августе 2019 года корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" будет спущен на воду для проведения заводских ходовых и государственных испытаний. Планируется, что в состав Тихоокеанского флота он войдет в 2020 году. Корвет "Резкий" усилит флот в 2021 году. Эти корветы станут, соответственно, третьим и четвертым кораблями этого проекта на ТОФ", - цитирует Н. Воскресенского ТАСС.
Ход строительства новых корветов на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре проинспектировала в понедельник делегация ТОФ. Заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев и офицеры технического управления флота осмотрели корветы на стапеле, оценили степень их готовности и отметили, что работы идут со значительным опережением утвержденного графика.
Главную ударную мощь многоцелевых корветов проекта 20380 составляет противокорабельный ракетный комплекс "Уран".
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Хотя бы 6 шт. Однотипных корветов пр. 20380 успели построить...
На ТОФ конечно нужны фрегаты и эсминцы водоизмещением 5-7 и 10-12 тыс. т соответственно, но пока их проектируются и осваивают на вефях каждый новый корвет на вес золота.....
По 4 ед. корветов для охраны баз на Камчатке и во Владике было бы достаточно.