На Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" обнародованы данные о САУ "Магнолия"

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Среди новинок, которые должны были появиться на V Международном военно-техническом форуме "Армия"-2019, многие ждали появления отечественной самоходки "Магнолия".

Эта новинка российского ВПК впервые случайно "засветилась" в Перми пару месяцев назад, когда ее перевозили на трейлере. Правда тогда у нее была "замаскирована" брезентом башня с вооружением.

Однако на этот раз для обычных посетителей выставки стали доступны проспекты с официальной информацией об этой боевой машине. По ним стало понятно, что на шасси гусеничного бронированного транспортера ДТ-10МП семейства "Витязь" установлена башня с круговым вращением 120-мм самоходки 2С31 "Вена".

Там же приведены и некоторые характеристики. Например, сообщается о дальности поражения целей. Так, осколочно-фугасный снаряд бьет на 8 500 м, управляемый боеприпас - на 10 000 м, а осколочно-фугасная мина - на 7 000 м.

Скорострельность до 10 выстр./мин. Углы вертикального наведения -5…+ 80 градусов.

Боекомплект - не менее 80 снарядов. Экипаж - 4 человека.

Возможно, уже на "Армии-2020" "Магнолия" будет представлена для всеобщего обозрения.