Два новейших корвета усилят Тихоокеанский флот России

Новейшие корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Резкий" поступят на вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский в понедельник, 1 июля.

В данный момент корабли еще строят на Амурском судостроительном заводе. Делегация ТОФ побывала на предприятии и оценила степень готовности корветов. Так, замкомандующего флотом контр-адмирал Игорь Королев и офицеры техуправления отметили, что работы идут со значительным опережением графика.

По словам Воскресенского, корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" спустят на воду в августе 2019 года для проведения заводских и госиспытания, а в 2020 году он войдет в состав ТОФ. Корвет "Резкий" усилит флот в 2021 году, добавил он.

Строящиеся корветы входят в проект 20380 "Стерегущий". Их основные задачи — борьба с надводными кораблями и субмаринами, охрана прибрежной зоны, сопровождение конвоев. Они несут на борту артиллерию, управляемые ракеты ("Уран-У" или "Калибр-НК"), системы противолодочной и противовоздушной обороны. Дополнительная защита корветов проекта 20380 — это использование в конструкции технологий снижения радиолокационной заметности.

Ранее в июне сообщалось, что в состав Тихоокеанского флота войдут два новейших больших десантных корабля (БДК) типа "Иван Грен". Один из них будет носить имя советского адмирала Владимира Андреева, второй назовут в честь Героя Советского Союза генерал-майора Василия Трушина.