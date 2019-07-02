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02.07.2019
WarSpot

Гранатомёт Mk.19 получит "умные" боеприпасы

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия расширяет ассортимент "умных" боеприпасов. Вчера, 30 июня, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны США заключило с компанией RDZM контракт на создание новых гранат для автоматического гранатомёта Mk.19.

Согласно договору, компания RDZM проведёт разработку, тестирование и запустит мелкосерийное производство гранат HEDP-AB XM1176. Их ключевое отличие от базовых боеприпасов M430A1 HEDP будет заключаться в программируемом взрывателе. Кроме того, сами гранатомёты потребуют дооборудования программируемым блоком.

Гранатомёт Mk.19.

Источник изображения: defence-blog.com

В военном ведомстве считают, что использование нового типа гранат позволит войскам одинаково эффективно поражать как живую силу на открытой местности (благодаря дистанционному подрыву), так и легкобронированные цели (прямым попаданием). Стоимость работ оценивается в $8,3 млн, завершить их планируется к 2025 году.

Mk.19 (Mark 19) — американский автоматический станковый гранатомёт калибра 40 мм с ленточным питанием. Эта модель оружия была разработана в 1967 году и успешно проявила себя во время войны во Вьетнаме. За время эксплуатации Mark 19 прошёл три этапа модернизации, самая передовая сегодня — модификация Mk.19 Mod. 3, принятая на вооружение в 1981 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
США
Продукция
Mk.19
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1 комментарий
№1
02.07.2019 14:58
Где же ты где,"Враг" и его "Подруга",надо и тут сказать что на хер не нужен автоматический гранатомет.Подрыв воздушный будет не эффективен,у нас же все солдаты в Ратниках по верх противоосколочного камбинзона.
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