Гранатомёт Mk.19 получит "умные" боеприпасы

Американская армия расширяет ассортимент "умных" боеприпасов. Вчера, 30 июня, портал defence-blog.com сообщил о том, что Минобороны США заключило с компанией RDZM контракт на создание новых гранат для автоматического гранатомёта Mk.19.

Согласно договору, компания RDZM проведёт разработку, тестирование и запустит мелкосерийное производство гранат HEDP-AB XM1176. Их ключевое отличие от базовых боеприпасов M430A1 HEDP будет заключаться в программируемом взрывателе. Кроме того, сами гранатомёты потребуют дооборудования программируемым блоком.

Гранатомёт Mk.19. Источник изображения: defence-blog.com

В военном ведомстве считают, что использование нового типа гранат позволит войскам одинаково эффективно поражать как живую силу на открытой местности (благодаря дистанционному подрыву), так и легкобронированные цели (прямым попаданием). Стоимость работ оценивается в $8,3 млн, завершить их планируется к 2025 году.

Mk.19 (Mark 19) — американский автоматический станковый гранатомёт калибра 40 мм с ленточным питанием. Эта модель оружия была разработана в 1967 году и успешно проявила себя во время войны во Вьетнаме. За время эксплуатации Mark 19 прошёл три этапа модернизации, самая передовая сегодня — модификация Mk.19 Mod. 3, принятая на вооружение в 1981 году.