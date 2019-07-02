Подготовка связистов будет осуществляться в виртуальном пространстве

ЦАМТО, 1 июля. Впервые на МВТФ "Армия-2019" был представлен программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять подготовку специалистов связи по развертыванию аппаратных станций в виртуальном пространстве.

По словам начальника Научно-исследовательского центра Военной академии связи полковника Валентина Геля, "данная разработка позволяет полностью погрузить обучаемого в область предметных знаний посредством игровых методов визуализации и виртуализации. Комплексы позволяют сформировать базовые знания и применять их на практике, что очень важно для работы на современных сложных системах связи".

В.Гель добавил, что "благодаря данному комплексу, разработанному в Военной академии связи, появляется возможность интегрировать современные технологии в образовательный процесс, существенно повышая качество образования".