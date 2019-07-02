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02.07.2019
Известия.ru

Более 1,3 тыс. военных направлены в Иркутскую область

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Минобороны России направило в пострадавшую от паводков Иркутскую область более 1,3 тыс. военных и около 300 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе военного ведомства, группировка сил и средств для оказания помощи гражданскому населению увеличена в соответствии с решением президента страны.

"В район ЧС направлено свыше 1,3 тыс. военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8", — отметили в понедельник, 1 июля, в Минобороны. По данным ТАСС, в Тулунский и Чунский районы переброшены более 130 военных и более 60 единиц военной техники, также перебрасываются около 300 человек и более 120 единиц техники войск радиационной, химической и биологической защиты.

Специалисты проведут мониторинг биологической обстановки, помогут расчистить подтопленные территории, окажут медомощь пострадавшим и в случае необходимости эвакуируют их. Два беспилотника проведут разведку, отмечается в сообщении.

Сильные дожди пришли в Иркутскую область 25 июня, после этого в регионе начались паводки. В результате резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей в Иркутской области произошло подтопление в 83 населенных пунктах. По состоянию на 1 июля в 55 населенных пунктах региона подтоплены 3296 домов, в которых проживает 9809 человек.

29 июня в Иркутскую область прибыл президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил уделить особое внимание жизнеобеспечению жителей региона всем необходимым и незамедлительно начать выплаты компенсаций.

В тот же день глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился выделить бюджету Иркутской области 662 млн рублей на помощь от сильного паводка, продолжающегося в регионе.

1 июля стало известно, что за прошедшие сутки энергетики восстановили подачу электричества в 19 населенных пунктах Иркутской области.

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