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02.07.2019
ЦАМТО

На верфи Austal USA состоялась церемония крещения боевого корабля прибрежной зоны LCS-24 "Окленд"

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Источник изображения: Фото: Austal USA

ЦАМТО, 1 июля. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 29 июня на судостроительном предприятии компании Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) церемонии крещения боевого корабля прибрежной зоны LCS-24 "Окленд" класса "Индепенденс".

Как сообщал ЦАМТО, LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

Строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам.

Головное корабль серии, LCS-2 "Индепенденс", построенный консорциумом, в который входит Austal USA, был принят на вооружение ВМС США 16 января 2010 года. В Чарлстоне (шт.Южная Каролина) 2 марта 2019 года состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС США 9-го боевого класса "Индепенденс" – (LCS-18) "Чарльстон". (LCS-20) "Цинциннати" был передан ВМС США на предприятии в Мобайле (шт.Алабама) 21 июня 2019 года.

Сейчас на предприятии Austal USA в Мобайле в различных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей: LCS-22 "Канзас-Сити", LCS-26 "Мобайл", LCS-28 "Саванна" и LCS-30 "Канберра". Как ожидается, LCS-22 "Канзас-Сити" будет передан ВМС США осенью 2019 года. Ведется подготовка к строительству следующих кораблей серии.

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Страны
США
Компании
Austal
Lockheed-Martin
Проекты
LCS-1
LCS-2
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