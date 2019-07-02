В Одессу на учения A400 Atlas доставил британский спецназ и военных водолазов

Помимо кораблей ВМС США в Одессу прибывают самолёты стран НАТО. Сообщается, что в одесском аэропорту приземлились два воздушных борта. По последним данным, посадку в Одессе совершили американский военный транспортник C-130J Hercules и A400 Atlas ВВС Британии.

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По информации украинских СМИ, британский борт доставил на черноморское побережье группу британских спецназовцев, в которой представлен отряд военных водолазов со специальным оборудованием и снаряжением. По официальной версии, речь идёт об отряде, которой в рамках учений "Си Бриз 2019" будет заниматься "противодиверсионной работой на море". В то же время можно предположить, что боевые британские водолазы могут быть задействованы в отработке диверсий против инфраструктурных объектов и кораблей условного противника. При этом в формате учений "Си Бриз 2019" противник для совместных сил, участвующих в маневрах, давно обозначен. Это Российская Федерация.

Известно, что в порт Одессы прибыли корабли и катера ряда причерноморских стран. Так, речь о грузинском катере P23 "Очамчира" американского проекта "Айленд". На Западную базу Одесского порта прибыл корвет "Бодрый" ВМС Болгарии.

Источник изображения: depositphotos.com, Думская.net

Этот корабль относится к проекту 1241.2 "Молния", созданному в Советском Союзе. Также для участия в международных учениях в Одессу прибыли два корабля ВМС Румынии. Это корветы "Ластунул" и "Контрадмирал Эустасиу Себастьян". Ранее в Одессе пришвартовались два корабля ВМС США - универсальный десантный корабль катамаранного типа "Yuma" и эсминец "Carney". Примечательно, что "Yuma" после прибытия "Carney" вышел в открытое море.