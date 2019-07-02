ЦАМТО, 1 июля. Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.

Отмечается, что стороны ведут диалог по поводу запуска совместного производства катеров.

Длина катера OCEA FPB 98 составляет 32 м. Они могут оснащаться боевыми модулями. Экипаж – 13 человек, скорость – 35 узлов, дальность хода – 1200 миль на скорости 12 узлов.

Как напоминает агентство, ранее США сообщили о решении передать ВМС Украины еще два списанных патрульных катера класса Island. В сентябре прошлого Киев уже получил два списанных американских корабля, построенных в 1988 году. Кроме того, в ноябре прошлого года США также направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

"РИА Новости" отмечает, что на протяжении последних лет Киев получает списанные корабли у западных партнеров. При этом ВМС Украины испытывают серьезные проблемы. Старые корабли выходят из строя, а на закупку новых не хватает финансирования.