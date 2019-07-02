Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ

Баку. 1 июля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАДЙЖАН - Россия готова поставить Азербайджану многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 и многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35, сообщает азербайджанский сайт военных новостей AzeriDefence.

По информации издания, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) РФ организовала представителям министерства обороны Азербайджана презентацию вышеуказанных машин "на полях" пятого международного военно-технического форума "Армия-2019".

"На полях "Армия-2019" Азербайджану представлена обновленная модель военно-транспортного самолета Ил-76MD-90A, Су-34 и Су-35. Мы готовы приступить к переговорам по вопросам экспорта в Азербайджан этих моделей", - сказал изданию представитель ОАК.