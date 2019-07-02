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02.07.2019
Военное обозрение

Американские "Арли Берки" разъедает коррозия

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ВМС США намерен продержать в строю свои надводные корабли, такие как эсминцы типа "Арли Берк", по крайней мере на протяжении 40-45 лет службы каждого из них. В этой связи флот стремится предотвратить износ кораблей, однако результаты этого удручают сторонних наблюдателей.

Источник изображения: https://twitter.com/philewing

Коррозия – одна из самых больших проблем […] У меня нет точных цифр, но мы тратим 10 млрд. долл. на обслуживание наших доков. И я предполагаю, что несколько миллиардов из них связаны с коррозией, так что это значительная часть бюджета […] Мы должны признать, что это закон физики.

- отметил вице-адмирал Томас Мур из Военно-морского командования.

Его заявление стало реакцией на показ ряда фотографий надводных кораблей, которые появились в последние годы. На представленных изображениях они выглядят сильно изношенными, с обилием ржавчины. Данные снимки заставили экспертов усомниться в возможности ВМС сохранить флот в запланированные сроки.

Мур объяснил чрезмерную ржавчину, разъедающую корабли, целым рядом факторов: неспособностью командующих офицеров поддерживать их в надлежащем виде, нехваткой личного состава на кораблях, постоянным оперативным развертыванием.

При этом, как указывает издание Defense News, коррозия на эсминцах класса Arleigh Burke является давней проблемой. С 2003 по 2009 годы году отмечалось 400-процентное увеличение персонала, занятого борьбой с этим бедствием на данном типе кораблей. При этом в 2009 году средний возраст "Арли Берков" составлял 14 лет. Если не удастся решить данную проблему, то флот не сможет достичь планки в 355 кораблей к 2030-м годам. Не говоря уже о моральном ущербе.

Ни одна прибрежная страна не будет впечатлена союзником или неприятелем, который постоянно разглагольствует о силе своего флота, а затем появляется у побережья, выглядя как забытый всеми "Бьюик" 58-го года с деревом, растущим из колеса.

- отметил один из отставных офицеров ВМС.

Источник изображения: https://twitter.com/philewing

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
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