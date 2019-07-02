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02.07.2019
ТАСС

Китай создаст группировку из 192 спутников с искусственным интеллектом к 2021 году

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Gaofen-1
Китайский спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-1.
Источник изображения: www.spacedaily.com

Аппараты должны автоматически отбраковывать низкокачественные снимки, передавая на Землю только наиболее ценные изображения

ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Китай планирует развернуть на орбите Земли группировку спутников с искусственным интеллектом для наблюдения за земной поверхностью. Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, она будет состоять из 192 космических аппаратов.

Группировка спутников названа Leo в честь созвездия Льва. Установленные на космических аппаратах блоки управления будут в какой-то мере имитировать работу мозга человека: искусственный интеллект будет самостоятельно анализировать снимки земной поверхности, выявлять дефекты или искажения изображения, которые могли стать следствием высокой температуры или других факторов. Таким образом система отбракует низкокачественные снимки и будет передавать на Землю только те изображения, которые представляют наибольшую ценность для заказчиков.

Система Leo будет использоваться для экологического мониторинга и наблюдения за земной поверхностью, предупреждения стихийных бедствий, а также контроля транспортных потоков. Как указывает телеканал, в нее войдут спутники серии "Яогань". Кроме того, спутниковая группировка будет в автоматическом режиме управлять движением космических аппаратов и при необходимости корректировать его.

"Можно сказать, что спутники до сих пор остаются дистанционно управляемыми устройствами, то есть у них нет функции автопилотирования. Ожидается, что разработчики оснастят систему Leo такой способностью", - указывается репортаже.

Для запуска спутников будет использоваться китайская ракета-носитель для коммерческих пусков "Цзелун-1". Она способна выводить на орбиту высотой 600 км один или несколько спутников общим весом до 150 кг. Она может быть подготовлена к запуску в течение 24 часов, а период ее сборки составляет не более шести месяцев. Максимально допустимые габариты запускаемого ею спутника составляют 1,5 м в высоту и 1,1 м в диаметре. Как ранее заявляли ее разработчики, стоимость одного запуска "Цзелун-1" не будет превышать 25 млн юаней ($3,63 млн).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Проекты
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