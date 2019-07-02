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02.07.2019
Интерфакс-АВН

Росгвардию покидают несколько генералов в ранге заместителей директора - источник

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Автомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Москва. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Сразу несколько высокопоставленных сотрудников Росгвардии, в том числе в ранге заместителя директора, в ближайшее время могут покинуть свои посты, подтвердил "Интерфаксу" информированный источник в понедельник.

"Один из самых знаковых и известных заместителей главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов написал рапорт об отставке", - сказал собеседник "Интерфакса".

Также Росгвардию могут покинуть замдиректора службы генерал-лейтенант Сергей Милейко и замглвавы Росгвардии, статс-секретарь генерал-полковник Сергей Захаркин.

"Кроме того, из Росгвардии могут уйти еще несколько генералов из команды Меликова", - сказал источник.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на информированный источник сообщила, что директор Росгвардии Виктор Золотов подписал ряд документов, включая приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями. "Говорят, что после этого генерал-полковник Меликов и написал рапорт об отставке. По некоторым данным, в ближайшие дни он ложится в госпиталь на обследование, после которого уходит в отпуск и в свой рабочий кабинет вернется, судя по всему, лишь для того, чтобы забрать личные вещи". - сообщило издание.

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