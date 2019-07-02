Российская военная медицина использует 3D-принтер
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На международном военно-техническом форуме "Армия-2019" специалисты Главного военно-медицинского управления Минобороны России представили модели анатомических препаратов, медицинских изделий, моделей для предоперационного планирования, изготовленных на 3D принтере, размещенном здесь же на экспозиционном стенде.
Аддитивные технологии применяются в военно-медицинских организациях, в которых оказывается высокотехнологичная помощь.
"Процесс разделен на два этапа. На первом этапе создается виртуальная модель на основе данных компьютерной, магнитно-резонансной томографии или ручного сканирования. На втором этапе модель распечатывается на 3D принтере использованием технологии послойного наплавления пластика", — отмечается в сообщении.
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