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02.07.2019
Известия.ru

На учениях "Открытая вода" показали понтонно-мостовые полки

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Источник изображения: iz.ru

Впервые на учениях "Открытая вода" — понтонно-мостовые полки. Задача военных — быстро переправить танковый батальон через реку шириной 500 м. Главное — оперативность и умение управлять паромом.

Впервые на учениях "Открытая вода" — понтонно-мостовые полки. Задача военных — быстро переправить танковый батальон через реку шириной 500 м. Главное — оперативность и умение управлять паромом.

Конечно, это учения не только для понтонеров, но и для танкистов. В тренировках также участвует авиация: вертолеты Ми-24 и истребители Су-27

Финальные состязания пройдут 9 июля.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-24
Су-27
Проекты
Военные учения
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