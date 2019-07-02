На учениях "Открытая вода" показали понтонно-мостовые полки
Общеотраслевая информация, Авиация, Сухопутная техника, Специальные и защитные средства, Состояние и перспективы ОПК:
Источник изображения: iz.ru
Впервые на учениях "Открытая вода" — понтонно-мостовые полки. Задача военных — быстро переправить танковый батальон через реку шириной 500 м. Главное — оперативность и умение управлять паромом.
Впервые на учениях "Открытая вода" — понтонно-мостовые полки. Задача военных — быстро переправить танковый батальон через реку шириной 500 м. Главное — оперативность и умение управлять паромом.
Конечно, это учения не только для понтонеров, но и для танкистов. В тренировках также участвует авиация: вертолеты Ми-24 и истребители Су-27
Финальные состязания пройдут 9 июля.
Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Проекты
Похожие новости
05.03.2014
Президент России наблюдал за ходом учений, проходящих в рамках внезапной проверки боеготовности