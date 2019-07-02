На учениях "Открытая вода" показали понтонно-мостовые полки

Впервые на учениях "Открытая вода" — понтонно-мостовые полки. Задача военных — быстро переправить танковый батальон через реку шириной 500 м. Главное — оперативность и умение управлять паромом.

Впервые на учениях "Открытая вода" — понтонно-мостовые полки. Задача военных — быстро переправить танковый батальон через реку шириной 500 м. Главное — оперативность и умение управлять паромом.

Конечно, это учения не только для понтонеров, но и для танкистов. В тренировках также участвует авиация: вертолеты Ми-24 и истребители Су-27

Финальные состязания пройдут 9 июля.