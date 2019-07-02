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02.07.2019
Военное обозрение

В США заявили о случае нештатной работы российского РД-180 на РН Atlas-5

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В США опубликовали отчёт, в котором рассказывается о нештатной ситуации с ракетой-носителем Atlas-5. Речь идёт о пуске, который осуществлялся в прошлом году.

Источник изображения: topwar.ru

Пресс-служба компании ULA (United Launch Alliance) сообщает, что нештатная ситуация возникла якобы из-за сбоя, произошедшего с закупленным у России ракетным двигателем РД-180. В сообщении говорится о "небольшом отклонении в работе ракетного двигателя во время отклика на команды". При этом добавляется, что такого рода "отклонения" не повлияли на пуск, который в итоге был признан успешным.

Из заявления пресс-службы ULA:

Полезная нагрузка ракетой-носителем Atlas-5 в итоге была успешно выведена на расчётную орбиту.

Напомним, что в Соединённых Штатах ранее заявляли о готовности полностью отказаться от закупок ракетных двигателей у Российской Федерации. В планах у США – отказ от покупки ракетных двигателей РД-180 к 2022 году.

В сообщении пресс-службы упомянутой компании не конкретизируется, какая работа проводилась по установлению причин "нештатной ситуации", которую связали с российскими двигателями РД-180. Также нет данных о том, привлекались ли к выяснению обстоятельств нештатной ситуации российские специалисты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
Небо РЛК
РД-180
Компании
ULA
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