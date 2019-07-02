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02.07.2019
Военное обозрение

Показано видео с преодолевающим водную преграду БТ-3Ф

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Пресс-служба Курганского машзавода представила видео, на котором показано тренировочное использование новейшего БТ-3Ф. Речь идёт о плавающем бронетранспортёре, контракт на поставку которого был ранее заключён с представителями министерства обороны Индонезии.

Источник изображения: topwar.ru

БТ-3Ф – бронетранспортёр, базой для которого является БМП-3. Масса новой бронемашины – около 18 тонн, вооружение – боевой модуль с пулемётом калибра 7,62 мм (при этом есть возможность размещения другого модуля – с 12,7-мм пулемётом "Корд"). Вооружение модуля управляется дистанционно. Двигатель БТ-3Ф – УТД-29 мощностью в 500 л.с., позволяющий ему развивать скорость до 70 км/ч.

Отсек для десанта оснащён мягкими амортизирующими креслами со специальными креплениями. На кадрах видно, что в бронетранспортёр входит десант численностью 16 экипированных бойцов. Погрузка на борт осуществляется через две дверцы, расположенные в задней части бронемашины. Для удобства погрузки откидываются и верхние полулюки.

Обращают на себя внимание, что часть надписей внутри БТ-3Ф - на английском языке, что может свидетельствовать об экспортном варианте бронетранспортёра.

Продемонстрирован и монитор, на котором отображается обстановка вне бронемашины – для ведения прицельного огня по тем или иным целям.

Бронемашина на скорости около 15 км/ч входит в водоём и начинает процесс форсирования водной преграды.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индонезия
Продукция
БМП-3
БТ-3Ф
Корд
УТД-29
Компании
Курганмашзавод
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