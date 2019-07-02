Российские С-400 будут поставлены в Турцию в течение 10 дней - телеканал

Стамбул. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Поставки российских ракетных комплексов С-400 в Турцию будут осуществлены в течение 10 дней, сообщает телеканал NTV.

"Отвечая на вопросы журналистов после важного саммита в Японии с Трампом, президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ИФ) сказал, что поставка С-400 состоится в течение 10 дней", - отмечает СМИ.

Говоря о возможной закупке американских ракет Patriot, президент Турции отметил: "С-400 стоят как три Patriot. Даже при условии, что С-400 и Patriot были бы одинаковы, а они не одинаковы, мы будем учитывать наши интересы".

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет работать над решением проблемы с С-400. При этом он счел, что вины Эрдогана в создавшейся ситуации нет, так как изначально Турция собиралась купить у США ракеты Patriot, но предыдущая американская администрация отказалась от этой сделки. Это, по словам Трампа, и вынудило Анкару искать иных поставщиков.

Президент США высказал такое мнение в ответ на вопрос журналиста о возможных санкциях против Турции. Теме не менее, о возможности введения ограничительных мер против Анкары Трамп не сказал ни слова.

США выступают против поставки С-400 Турции, так как считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Ранее в июне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Турция внесла авансовый платеж за С-400, часть контракта была оформлена в кредит. "Кредитные деньги уже потрачены, произведена техника", - сказал глава "Ростеха".