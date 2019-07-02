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02.07.2019
ТАСС

Военные России и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ-3

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Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3 в Пражском Граде. 8 апреля 2010 года
Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора СНВ-3 в Пражском Граде. 8 апреля 2010 года.
Источник изображения: Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Также российские специалисты провели две проверки на территории Турции и Румынии в соответствии с Венским документом ОБСЕ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские и американские военные на минувшей недели провели инспекции в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Такие данные Минобороны РФ приводит в понедельник газета "Красная звезда".

Кроме того, российские специалисты провели две проверки на территории Турции и Румынии в соответствии с Венским документом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение десяти лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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