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02.07.2019
Военное обозрение

В Израиле указали место дислокации С-300 в Сирии

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Спутниковые снимки, опубликованные израильским аналитическим учреждением ImageSat Intl. (ISI) в воскресенье, показывают полное развертывание всех четырех систем ПВО С-300 с местом дислокации в районе сирийского Масьяфа.

Источник изображения: https://www.jpost.com

Речь идет о первой батарее, поставленной в начале октября режиму Башара Асада в составе 4 пусковых установок, средств радиолокации и командно-штабной машины. Данные действия стали ответной реакцией Кремля на уничтожение сирийскими ПВО российского разведывательного самолета во время воздушного рейда израильской авиации.

С-300 станет крупным обновлением местной ПВО и будет представлять угрозу для израильских самолетов, поскольку ЗРС большой дальности в состоянии отслеживать такие объекты, как самолеты и баллистические ракеты на дистанции в 300 км.

- указывает The Jerusalem Post.

С его слов, с помощью русских, иранцев и "Хезболлы" Асад восстановил контроль над большей частью страны и занимается возрождением своей армии, сосредоточившись в первую очередь на разведывательных подразделениях и средствах ПВО.

Израиль наносит авиаудары в раздираемой войной стране по целям "Хезболлы" и Ирана и подчеркивает, что он будет продолжать действовать в случае необходимости.

- отмечает издание.

Источник изображения: https://www.jpost.com

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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
С-300
Персоны
Башар Асад
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