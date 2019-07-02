Средней формальности: Совет Россия–НАТО не решит проблему ДРСМД

На этой неделе должна состояться встреча в формате Совет Россия–НАТО (СРН). Отвечая на вопрос "Известий", генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что переговоры пройдут на уровне послов России и стран Североатлантического альянса. Одной из центральных тем станет ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который окончательно прекратит действие 2 августа 2019 года. По мнению собеседников "Известий" в Москве, встреча СРН не сможет отыграть ситуацию назад — раз две страны не пришли к консенсусу на высшем и высоком уровнях, то говорить о решении на уровне посольском не приходится. Тем не менее, как отметили в Совете Федерации, Россия и альянс ни в коем случае не должны отказываться от контактов, в том числе и на площадке СРН.

На этой неделе должна состояться встреча в формате Совет Россия–НАТО (СРН). Отвечая на вопрос "Известий", генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что переговоры пройдут на уровне послов России и стран Североатлантического альянса. Одной из центральных тем станет ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который окончательно прекратит действие 2 августа 2019 года. По мнению собеседников "Известий" в Москве, встреча СРН не сможет отыграть ситуацию назад — раз две страны не пришли к консенсусу на высшем и высоком уровнях, то говорить о решении на уровне посольском не приходится. Тем не менее, как отметили в Совете Федерации, Россия и альянс ни в коем случае не должны отказываться от контактов, в том числе и на площадке СРН.

Джентльменское соглашение

Накануне встречи министров обороны стран – членов альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ближайшее время в Брюсселе состоится заседание Совета Россия–НАТО. Отвечая на вопрос "Известий", он уточнил, что оно пройдет на уровне дипломатических представителей. Постпредство России при альянсе подтвердило, что переговоры состоятся 5 июля.

Одной из центральных тем встречи будет проблема ДРСМД. Йенс Столтенберг выразил надежду на "настоящую, открытую" дискуссию с РФ по этому вопросу. Однако на дальнейших брифингах заявил: альянс готовится к миру без ДРСМД, тем самым давая понять, что вся дискуссия сведется к взаимному декларированию позиций.

По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, фактически речь пойдет не о выполнении договора, а о том, какой будет ситуация с безопасностью в мире после его окончательного развала.

26 июня Совет Федерации одобрил закон о приостановке участия России в договоре. Согласно документу, решение о возобновлении действия ДРСМД принимается президентом. Вместе с тем РФ не намерена сворачивать диалог с НАТО, собственно, как не планирует отказываться от контактов с Россией и сам альянс.

— Мы уже одобрили соответствующий законопроект, а потому я не думаю, что в российской позиции будут какие-либо изменения, — сказал "Известиям" сенатор Владимир Джабаров. — Однако это не значит, что нам надо отказываться от диалога.

26 июня стало известно, что главы оборонных ведомств стран НАТО согласовали действия после распада ДРСМД. Эти меры включают "активизацию разведки и расширение учений, развитие систем ПВО и ПРО, а также обычных вооружений". При этом министры договорились отказаться от размещения новых ядерных ракет в Европе. Как отмечал ранее президент РФ Владимир Путин, пока в Европе не появятся запрещенные американские вооружения, российских ракет не будет тоже. По мнению Владимира Джабарова, страны могут заключить джентльменское соглашение, что предотвратит дальнейшую эскалацию.

— Может быть, удастся разработать новое, многостороннее соглашение по РСМД или другим, новым видам вооружений, — подытожил сенатор, отметив, что в отсутствие официального договора стороны будут гораздо пристальнее наблюдать за тем, насколько выполняются обещания о неразмещении ракет.

Заседание СРН пройдет в условиях фактической заморозки двустороннего взаимодействия между Москвой и Альянсом. В 2014 году НАТО решило свернуть практическое сотрудничество с РФ — за последние пять лет состоялось всего 11 встреч на всех уровнях по линии СРН. Для сравнения: до 2014-го Совет Россия–НАТО заседал не реже одного раза в месяц — на уровне послов и военных представителей; дважды в год — на уровне министров иностранных дел, а также начальников генеральных штабов.

Асимметричный спор

Как заявил ранее Вашингтон, Москва нарушила ДРСМД во время испытания крылатых ракет наземного базирования "Новатор 9М729" на полигоне Капустин Яр в 2016 году. По мнению американской стороны, дальность ракеты якобы превышает отметку в 500 км (согласно ДРСМД, ракеты дальностью от 500 км до 5500 км запрещены). В РФ эту информацию опровергают.

При этом Россия заявила, что в нарушении договора виноваты США. Претензии Москвы касаются трех параметров. Во-первых, испытания американцами систем противоракетной обороны (ПРО) по ракетам-мишеням средней дальности, характеристики которых совпадают с запрещенными договором устройствами. Во-вторых, речь идет о беспилотных летательных аппаратах с оружием на борту, аналоги которых также запрещены соглашением. И наконец, главный пункт, волнующий Россию, — наземные системы ПРО Aegis Ashore, способные запускать запрещенные крылатые ракеты Tomahawk.

По словам Йенса Столтенберга, НАТО был ключевым участником процесса разоружения: всё началось с решения организации ответить на разворачивание советских ракетных комплексов установлением американских ракет в Европе. Именно это обострение и дальнейшая разрядка привели к подписанию ДРСМД, отметил генсек.

— Конечно, это было двустороннее соглашение между СССР и США, однако европейские страны – члены альянса были непосредственными участниками этого процесса, — сказал "Известиям" Йенс Столтенберг. — Сейчас складывается схожая ситуация, правда, в несколько других обстоятельствах, поскольку сегодня страны не разворачивают ядерные ракеты в Европе. Но эта проблема напрямую затрагивает всех союзников.

В связи с этим определенные вопросы вызывает позиция стран – членов альянса, отметил в беседе с "Известиями" программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. В НАТО вину России в нарушении договора воспринимают как данность, при этом вопросы Москвы о несоблюдении соглашения Штатами так и остались без ответа. Положение было бы менее напряженным, если бы европейские страны более активно выступили за сохранение ДРСМД. Вместо этого они решили исходить из союзнической лояльности, приняв позицию США, подытожил эксперт.